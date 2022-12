A Hangony-völgyében egyre többen vendégeskednek. A közeli tavat, a páratlan szépségű természeti környezetet, valamint a vadászati lehetőséget sokan igyekeznek kihasználni. A csendre és a nyugalomra vágyók előszeretetten látogatnak el erre a vidékre. Nyugat-Borsod legnyugatibb településén is megfigyelhető mindaz, ami a mostani falusi életre jellemző. Ettől függetlenül Domaházán mindent megtesznek annak érdekében, hogy a mostani nehéz gazdasági – és rezsihelyzetet a lehető legkisebb veszteséggel vészeljék át.

Tudatosan

– A válságból eddig kevesebbet éreztünk, mint amennyit a médiából vagy más településről hallani lehet – mondta érdeklődésünkre Elek István, Domaháza polgármestere. – Ezzel persze nem azt állítom, hogy egyáltalán nem volt hatással a mindennapjainkra, ám közel sem annyira vészesen, mint azt sokan állították. Persze azt egyelőre nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, mi viszont igyekszünk alkalmazkodni a körülményekhez. Talán ez annak is köszönhető, hogy korábban sem dúskáltunk a javakban. Minden egyes forintot megnéztünk, hogy jó helyre kerüljön, ez a tudatosság pedig bizonyára ebben a helyzetben is jól jön.

A domaházi önkormányzat az ünnepekhez közeledve ezúttal sem feledkezett meg a falu idősebb korosztályáról. A korábbi hagyományokat folytatva ezúttal is 40-80 ezer forint közötti támogatást nyújtottak a 65 év feletti lakosság részére, hogy karácsony közeledtével az anyagi terheket valamelyest mérsékeljék az idősebbek számára.

Amire futja

– A település infrastruktúrájára is igyekeztünk kellő hangsúlyt fordítani, de ezen a területen nyilván az anyagiak sok mindent behatároltak – folytatta Domaháza polgármestere. – Egy utcát azonban így is teljes hosszában újra aszfaltoztunk, az óvodában tároló helységet alakítottunk ki, és felújítottuk a mozgáskorlátozott feljárót is. A közfoglalkoztatás keretében végeztük a patakmeder tisztítást és parlagfű irtást, valamint minden olyan munkát megcsináltunk, ami az önkormányzat feladatellátási körébe tartozik. A fűtést szerencsére eddig nem kellett korlátozni az intézményeinkben: az óvodában gázzal, a polgármesteri hivatalban és a rendelőben pedig fával, szénnel és pellettel vegyesen tüzelünk. A karácsonyi díszkivilágítást ezúttal is felszereltük, mert szeretnénk, hogy az emberek egy kicsit általunk is hangolódnának a közelgő ünnepekre. Évtizedekkel ezelőtt Domaházán ezerkétszázan éltek, most nyolc-kilencszáz fő közötti a lakosságszám. Csökkenés ugyan van, de az utóbbi esztendőkben inkább a stagnálás figyelhető meg. Az óvoda telt házzal, az iskola alsó tagozattal működik, a település vezetése azt tervezi, hogy ez hosszú távon is fenntartható lesz.

Domaházán át Pestre

Az előttünk álló években a közlekedés szempontjából lehet változás. December elején ugyanis elkezdődött a borsodnádasdi szerpentin korszerűsítése a Heves megyei oldalon, ezért elképzelhető, hogy Ózdról többen is Zabar, esetleg Salgótarján irányában közelítik majd meg a fővárost, ami Domaházán is megnövelheti a forgalmat.

– Egyelőre még nem tapasztaltunk jelentős személyautó forgalom növekedést, de természetesen fel kell rá készülnünk – szögezte le Elek István. – A Hangony völgyében megcsinálták az utat, ami nagyon sokat jelent számunkra, Nógrádban viszont Istenmezeje előtt van egy nagyon rossz minőségű szakasz. Talán ez lehet, ami visszatartja a közlekedőket, de valóban elképzelhető, hogy Ózdról nem csupán Eger, hanem Salgótarján felé is többen jönnek majd az útfelújítás alatt. Nálunk a gyerekek megszokták, hogy az úttesten szabadabban mozognak, kerékpároznak, ezért fel kell hívjuk a figyelmüket a várható nagyobb forgalomra. Ha úgy alakul, akkor a rendőrség segítségét is kérjük majd az ügyben, de ehhez az kell, hogy valóban nagy mértékben változzon a mostani helyzet.