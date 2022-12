Észrevehetően nőtt a 3-5 éves korú magyar gyerekek között a figyelemzavaros, impulzív, koncentrálni nem tudók aránya - a korábbi 10-20-ról 30-40 százalékra. Erre hívja fel a figyelmet beszélgetésünkben Tóth Andrea pszichológus, fejlesztőpedagógus, családkonzulens.

Mire figyeljen a szülő? Például, hogy a gyermek képtelen egyetlen dolgora odafigyelni, szétszórt, nem emlékszik, mit hova tett, nem köti le az óvónéni meséje. Korábban azt is mondták volna rá, hogy rossz ez a gyerek. De 1989 óta már itthon is azt tartja a szakirodalom: sok gyermek nem azért rossz, mert az akar lenni. Hanem mert figyelemzavaros. A háttérben genetikai, idegrendszeri probléma állhat, sőt, az újabb kutatások szerint akár az étkezés is hozzájárulhat: a nem megfelelő táplálkozás és a felszívódási zavar miatt az idegrendszer mérgező anyaggal találkozik, nem tud megfelelően fejlődni.

Pszichiáterek szerint gyógyszerrel, hozzá társult viselkedés- és kognitív terápiával jól kezelhető. A szakértőtől érdemes még idéznünk, hogy nem feltétlenül fontos a gyógyszeres kezelés, lényegesebb, hogy minél hamarabb felismerjék a figyelemzavart és az impulzivitást. Ami felnőttkorra általában kinőhető. Viszont, akinél nem, ott komoly baj forrás lehet: rossz esetben nem tudja az érzelmeit kezelni, a kudarcait elviselni, alkoholhoz, droghoz nyúlhat.

Hallgassa meg a legfrissebb boon.hu PODCASTOT:

Még több boon.hu PODCAST ITT!