Még 2022 utolsó napjai is izgalmakat tartogattak a lakáspiac számára, mert csak az év végén dőlt el a lejáró lakás- és családtámogatások jövője. Ráadásul nem várt karácsonyi ajándékot kaptak az átlag feletti gázfogyasztással rendelkező ingatlanok tulajdonosai is – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a támogatásokról szóló új rendeletek 2023-ban várható hatásait ismerteti. Év végén több olyan támogatást is meghosszabbítottak, amelyek nélkül a lakáspiacot kisebb forgalom és csökkenő árak jellemezték volna 2023-ban.

Tovább erősödhetnek a kistelepülések

2024 végéig továbbra is igényelhető a babaváró kölcsön és a falusi csok, ami az első lakásvásárlóknak és a kisebb településen élőknek nyújthat nagyobb segítséget. Az intézkedésekkel többen nyerhetnek, mint ahányan a támogatásokat igénylik. Az április végéig érvényes kedvezményes gáztarifa pedig az átlag felett fogyasztó ingatlanok tulajdonosainak kedvez. Emiatt vélhetőleg kevesebb kényszerértékesítésre kerül sor 2023-ban, ami a lakásáraknak is támaszt adhat. A babaváró nem csak a gyermeket tervezőknek segíthet.

Szerdán jelent meg az a rendelet, amely szerint két évvel meghosszabbították a babaváró támogatás és a falusi csok igénylésének határidejét. Bár a babaváró szabad felhasználású kölcsön, a családok túlnyomó részben lakáscélra, sok esetben az első lakásvásárláshoz szükséges önerő biztosítására fordították. A babaváró támogatás 2024 végéig történő meghosszabbítása a lakáspiac nagy részét is mozgásban tarthatja. Magyarországon tíz emberből kilenc saját tulajdonú ingatlanban lakik, így a költözéssel járó lakásvásárláshoz szükség van a meglévő ingatlan értékesítésére is. Mivel a költözési és eladási láncolatok végén általában az első lakásvásárlás előtt álló fiatalok állnak, ezért a babaváró támogatás meghosszabbítása nem csak az igénylőket hozza helyzetbe. A dominóhatás miatt pedig több eladó is nyerhet azzal, hogyha egy fiatal család ingatlant vásárol a nehéznek ígérkező 2023-as évben – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Élénk forgalomra számítanak

„Érdekes őszön van túl a magyarországi ingatlanpiac, bár az én tapasztalataim elsősorban a megye piacáról vannak. Erről elmondható, hogy a szokásos őszi pörgés elmaradt, a megvalósult adásvételek átlagosan 10-15 százalékkal a nyári árak alatt történtek” – nyilatkozta portálunknak Major Melinda, az Express Ingatlan munkatársa. Hozzátette: decemberben erős élénkülés volt tapasztalható, mintha azok a befektetők, akik a magas infláció miatt jobbnak látják ingatlanba tenni a vagyonuk egy részét, és akik eddig vártak, hogy vajon mennyire fognak csökkenni az árak, vásárlásra szánták volna el magukat, s ez megmozdította az egész piacot.

„A bejelentések előtt kifejezetten csendes első negyedévre számítottunk, az árak további csökkenésére gyér kereslet mellett. Jelenleg azt gondoljuk, hogy a keresleten javítanak majd a bejelentett intézkedések, ez már most, a két ünnep között is érződik az érdeklődők számának növekedéséből” – húzta alá az ingatlanszakértő. Rámutatott: Ha pedig van kereslet, az árak sem fognak olyan mértékben csökkenni a továbbiakban, s az adásvételek száma is több lehet.

„A babaváró meghosszabbítása nagy segítség az első lakást vásárlóknak, a falusi CSOK meghosszabbítása fenn tudja tartani az érdeklődést a vidéki települések iránt, emellett a magas infláció miatt a befektetők is nagyobb számban képviseltetik magukat a piacon, és ezek a tények a dominóelvnek megfelelően természetesen minden szegmensre hatnak” – mutatott rá Major Melinda. Azt is elmondta: a rögzített gáztarifa kevesebb kényszerértékesítést eredményezhet a nagyméretű, korszerűtlen ingatlanok piacán, amikből mind Miskolcon, mind a környező településeken bőven találunk, s ezzel kisebb mértékű árcsökkenést eredményez ezen a területen.

Megmenekült az ingatlanpiac

Az ingatlanszakértő úgy látja: Ezen tényezőknek köszönhetően a szokásosnál és az eddig vártnál kis mértékben élénkebb első negyedévre számítunk. Véleményünk szerint viszont az árak itt a megyénkben nem fognak visszatérni a korábbi szintre, stagnálás esetleg további lassú mérséklődés várható, hiszen ezek ugyan nagyon pozitív intézkedések, de nem tudják teljes mértékben ellensúlyozni azt a tényt, hogy az embereknek kevesebbet ér a pénzük a pénztárcájukban, és a felvehető hitelek kamata (és ezzel havi tölesztőrészlete) is sokat emelkedett az elmúlt hónapokban. Viszont összességében elmondható, hogy a komolyabb visszaeséstől hatásukra megmenekült az ingatlanpiac Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is.