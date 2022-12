Az elmúlt héten megszületett az egészségügy átalakításáról szóló törvénycsomag, adtuk hírül a napokban. A jogszabályok értelmében átalakul az ügyeleti ellátás, amivel párhuzamosan átrendezik a háziorvosi praxisokat is. 2028. január 1-jéig megszüntetnék az 1200 fő alatti háziorvosi praxisokat, az új körzethatárok kijelölésének joga az Országos Kórházi Főigazgatósághoz kerül, és a főigazgatóság veszi át az önkormányzatoktól a praxisjogok kezelését is.

A rendszeren mindenképpen változtatni kell, hiszen egyre több háziorvosi praxisnak nincs „gazdája”, az önkormányzatok helyettesítéssel tudják csak megoldani az alapellátást. Azonban olyan körzet is akad, ahol a helyettesítőt is helyettesítik.

Megyénkben jelenleg nem kevesebb, mint 71 háziorvosi praxis tartósan betöltetlen, derül ki az Országos Kórházi Főigazgatóság december eleji adataiból. Ezek közül 12 gyermekorvosi körzet, 9 felnőtt körzet, 40 pedig vegyes körzet. Vegyes körzetek jellemzően kisebb településeken találhatók, ahol egy háziorvos látja el a gyerekeket és a felnőtteket is. A számokból tehát látszik, hogy főleg vidéki háziorvosokból van hiány. Azonban a városokban sincs minden rendben. Miskolcon, Szerencsen, Mezőkövesden, Ózdon, Putnokon, Edelényben, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen is vannak betöltetlen praxisok.

Új körzethatárok

– Az elfogadott törvénymódosítás után az egyik fő változás, hogy ezután az önkormányzatok helyett az állam határozza meg a háziorvosi körzethatárokat – mondta lapunknak a törvénycsomag elfogadása után dr. Dienes István, bükkszentkereszti háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara választókerületi elnöke. – Ennek alapvetően az a célja, hogy az üresen álló, eddig helyettesített praxisok esetében a praxiskezelőnek legyen lehetősége új körzethatárok meghatározásra, adott esetben egy betöltött körzethez történő csatolásához. Alapvetően ez a kis létszámú, betöltetlen körzetek megszüntetését célozza, de számos kérdést is felvet. Nem részletezik például, hogy kötelező-e ezt a kijelölt orvosnak elvállalnia. A háziorvosi praxisok ugyanis egy bizonyos ellátotti létszám után degresszió alá esnek, ami azt jelenti, hogy a több munka ellenére nem emelkedik a finanszírozás. Ezt sem tisztázza a törvény – jelezte dr. Dienes István.

Dr. Dienes István szerint van, amit még tisztázni kell a törvénymódosítás kapcsán

Fotós: Ádám János

Szolgálati lakással

Abaújkéren 2004 óta betöltetlen a háziorvosi praxis, tudtuk meg Szabó Gábor polgármestertől. Tehát 18 éve helyettesítéssel oldják meg az ellátást.

– Most azonban a helyettesítőnket is helyettesítik, mert aki 2004 óta látja el körzetet, kórházba került. A praxist szolgálati lakással hirdettük meg, ami most lett kész. A helyettesítő orvos már épp vállalta volna, hogy betölti a praxist, amikor beteg lett. Kis körzet a miénk, mindössze 400 kártyás, talán egy van még ilyen az országban. Vidéken a nagy körzetekre sincs jelentkező, nemhogy az ilyen kicsikre. A probléma szerintem az, hogy nincs elég orvos, aki pedig van, nem szívesen jön kistelepülésre. Pedig ha ügyeletet is vállalnak, és valamelyik közeli szakrendelőben is dolgoznak, szép jövedelemre tehetnek szert. Van olyan orvos, aki azt nyilatkozta, hogy „a háziorvosi munka az orvoslás legalja”. Nincs igaza, mert vidéken is lehet életet menteni, itt is lehet gyógyítani. Félünk az ügyeleti rendszer átalakításától. Megtörténhet, hogy még az a kevés orvos is elmegy Észak-Abaújból, aki jelenleg itt van – tette hozzá a polgármester.

Nem jön senki

Szalaszenden 2014 óta próbálkozik Tóth István polgármester, hogy betöltse a háziorvosi praxist, mindeddig sikertelenül.

– Egyszerűen nincs jelentkező. Korábban volt egy-két érdeklődő, amikor még nem volt kész az autópálya, ők azt mondták, Szalaszend messze van Miskolctól, egy órányi autóútra. Most viszont már csak 20-25 perc az út, 2500 kártyás a körzet, mert 5 települést lát el, és 20 millió forint letelepedési támogatást is kapna az, aki vállalná, hogy 6 évig viszi a praxist. Azonban nem jön senki, pedig a rendelőnk jól felszerelt, felújított. Most helyettesítő orvos jár ki Encsről. Heti 4 napot rendel, 2-2 órában. Megtörténhet, hogy ha az állam átszervezi az háziorvosi praxisokat, még annyi orvos sem fogja vállalni, mint eddig. Egyszerűen elmennek a magánegészségügybe – vélekedett Tóth István.