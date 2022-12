Az elmúlt napokban megérkezett az első idei hó, és a meteorológiai előrejelzések szerint még várható is utánpótlás. A hétvégén és hétfőn reggel is történtek megyénkben balesetek, amelyekben közrejátszhatott az időjárás is. Mint megtudtuk, a téliesre fordult időjárás sajnos a halálos balesetek számát is növelte.

– A fő probléma az, hogy kevés olyan gépjárművezető van, aki megfelelően tudja kezelni a gépjárművét a közlekedési szituációkban. Nincs rutin, sokan főként csak városban járnak, és, ha ki kell menni lakott területen kívül, akkor normál időben sem elég biztos a gépjárműkezelésük. A hóesés pedig próbára teszi ezt a tudást. Itt fontos egyrészt az önismeret, hogy tudom azt, hogyan reagálok a különböző helyzetekben, hol vannak a határaim. A másik pedig a gépjárműnek az ismerete. Tudom-e, hogy mire képes, hogyan reagál bizonyos helyzetekben. De az is lényeges – és ezzel senki nem foglalkozik –, hogy milyen lelkiállapotban vagyunk, amikor beülünk a volán mögé. A közlekedés a társadalom egy tünete. Minden alkalommal úgy kellene beülnünk a járműbe, hogy maximálisan tudjunk teljesíteni, de nagyon jól tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Ha változik a belső és a külső körülmény, akkor az emberek ezt nehezen tudják kezelni – mondja portálunknak Domokos Tibor rendőr törzsőrmester, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési referense.

Nem tudják használni

Az elmúlt napokban, ahogy leesett az első hó gyorsan leolvadt és az utakat is hamar lesózták, így megszűntek a csúszásveszélyes felületek, viszont sokan elfelejtik, hogy a víz tud olyan felületet képezni az aszfalton, ami akár jégfelülethez hasonló problémákat is okozhat.

– Azt is látjuk, hogy főleg a fiatalabb korosztályban sokan nem tudják kezelni a motorféket. Ez különösen gondot jelent az automata váltós járműveknél. Sok fokozatmentes váltóval szerelt autóval találkozunk, ahol a motorfék hatásfoka jóval elmarad a kéziváltós autókéhoz képest. Ezt meg kell tanulni kezelni. Erre ajánljuk a vezetéstechnikai képzéseket. Sajnos sokszor még, ha óvatosan is indulnak el az autósok, hamar visszaállnak a normál vezetési stílusra, ami problémát okozhat. Sokan a technikában bíznak, de 90 százalékban a sofőrön múlik egy veszélyhelyzetben, hogy mi történik – magyarázza a referens.

Kiegyensúlyozottság kellene

Gondot jelent, hogy sokan nem törlik le rendesen a szélvédőket, csak annyit, hogy elől kilássanak, vagy maximum az első szélvédőt, pedig ez nagyban bekorlátozza a kilátást, így a biztonságos közlekedésünket.

– Kevés gáz, kevés fék a mottó továbbra is. Az ABS nagyon jó dolog, de a kormány kezelése emellett is lényeges, a hirtelen mozdulatok olyan megcsúszást okozhatnak, amely után már nem tudjuk megfogni az autót. Nem szabad nagy gázt adni, nagyot fékezni. A tapasztalataink szerint azok akik megcsúsznak és baleseteznek az esetek nagy részében tövig nyomták a féket. Az emberek legnagyobb félelme válik valóra ilyenkor, így sokan leblokkolnak. Olyan tudatosságra lenne szükség, amiben kezelni vagyunk képesek ezt a helyzetet. Meg kellene találni a kiegyensúlyozottságot a vezetésben is – tette hozzá Domokos Tibor.