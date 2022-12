A 16. napirendi pont a közgyűlés előtt Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának elfogadására.

Varga Andrea alpolgármester: Másfél éves szakmai munka eredménye a koncepció, amelyben minden fontos miskolci kulturális szereplő közreműködött. A vélemény abban azonos volt, hogy büszkék lehetünk Miskolc kulturális értékeire. Kellenek a közös ismeretek a koncepció megalkotásához. A város alakítója a magyar kultúrának, sőt a kultúra vidéki fővárosa. Színház, szimfonikus zenekar, múzeum, bábszínház, sorolhatnánk. Jövőre lesz 50 éves a legendás rock-pop fesztivál. A város kulturális vagyonának mindannyian örökösei vagyunk. Ez az aranytartalékunk. Vigyázni, őrizni kell örökségünket.

Borkuti László, Velünk a Város: Igyekeztünk minden olyan szervezetet bevonni a stratégia megfogalmazásába, akik előrevihetik a koncepciót. Fontos, hogy megszületett.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: Fontos számunkra Miskolc kulturális élete. Másfél évig készült az anyag, ami feltételezné, hogy alapos anyagról van szó. Mégis hiányos. Az egyházak képviselőit nem kérdezték meg, pedig komoly kulturális hagyományaik vannak. Ugyanígy büszkének kell lennünk a kisebbségeinkre, akik szintén kimaradtak a koncepcióból. Kiváló művésztanárok dolgoznak például a Kós Károly középiskolában. Ők is kimaradtak. Úgy néz ki, a város lemondott a Bartók+ Operafesztiválról. Ez sajnálatos. A víziót, a jövőképet hiányoljuk.

Barta Gábor, Fidesz: Szomorú, hogy ugyan az anyag iránymutató, de a teljességre törekvés elmaradt. Egy „összeállításról van szó”, amelyben a saját mondatomat is megtaláltam. Olyat, amit 2004-ben mondtam el. Óriási hiba, hogy az Operafesztivál kimaradt belőle. Képmutatónak tartom, hogy ilyenkor kerül elő egy ilyen koncepció, amikor éppen megszorítja az önkormányzat a helyi kultúrát. Múltba merengés az egész.

Varga Andrea alpolgármester: Nem képmutatás, hanem fontos, hogy a városban élők hozzájussanak a kultúrához.

Bartha György, Velünk a Város: Ez az előterjesztés valóban Miskolcról szól. Visszaköszön nekem az anyagból az évezred első évtizede, amikor Miskolc kultúrájától volt hangos az ország. Fesztiválok sora. Kiléptünk akkor a lesajnáló helyzetből. Felnéztek ránk. Akkor egyetértés volt a pártok között, a kulturális ügyekben, ez példaértékű volt. Most a Szinva Örökség Napok elve lehetne követendő.

Bazin Levente, Velünk a Város: Képesek lennénk megrendezni az Operafesztivált, ha a kormány nem vette volna el tőle a támogatást. A kultúra helyi ügy lett és mindenképpen foglalkoznunk kell vele. Erről szól a koncepció. Kérjük, hogy a kormány támogassa a miskolci kultúra ügyét.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: A múlt felidézése a koncepció értéke. A SWOT-analízis részt átnézve azt mondom, hogy a sokszínű szellemi örökség igazi értékünk, de kimaradt. A lehetőségeknél az Operafesztivált és a Diósgyőri várat is hiányoltam. A várat az anyag a veszélynél sorolja fel. A tereket meg kell tölteni tartalommal, azaz a vár nem veszély, hanem nagy lehetőség a város számára. A kultúra magyar városa cím emlegetése már elcsépelt. A jelen ugyanis sokkal borúsabb képet mutat. A sportot is hiányolom, mert a sport is a kultúra része.

Szarka Dénes, Velünk a Város: Támogatjuk a kulturális stratégia elfogadását. Az Európa kulturális fővárosa pályázat idején fiatal voltam és az akkori programok hozzájárultak a lokálpatriotizmusom kialakulásához. Ne legyen politikai vita tárgya a koncepció.

Bartha György, Velünk a Város: A nagy Miskolc programnak megvannak a gyökerei. Ezt folytatjuk...

Dr. Kovács László, KDNP: A színház a jelenlegi Magyarországon az első. A kultúra egészéről beszélünk, vagy a miskolci kultúráról? Már évtizedekkel ezelőtt látszott, hogy Miskolc híréhez képest nagyságrendekkel jobb kultúrájú város. A koncepció Fedor Vilmos által készített történeti áttekintése alapműnek tekinthető. A cselekvési program azonban nagyon hiányos. Eltűntek a nagyon értékes fesztiváljaink. Hiányolom, hogy nem tudjuk, mik a tervek a színház 200 éves jubileumának megünneplésére.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: Az anyagban megfelelő kontextusban szerepel a nagy Miskolc elképzelés, de a jelenlegi városvezetés ezt elcsépelten használja.

Hollósy András, KDNP: A Covid első évében a legtöbb kulturális támogatás Magyarországon volt. Az operafesztivált nem a kormány szüntette meg, hanem Miskolc.

Soós Attila, Fidesz: Én úgy érzem, hogy egy irányban gondolkodunk. A múltról szóló beszámolót szívmelengető olvasni. Egy nagyon jó beszámolónak tartom az anyagot. De a jövőképet nem látom benne. Hasznos lenne kibővíteni az anyagot a hogyan tovább-bal. Jobban kellene tálalni a világ felé Miskolc kultúráját. Tudni szeretnénk a színházi jubileum programjáról és arról, mi a terv az operafesztivállal.

Borkuti László, Velünk a Város: Kerestük a kapcsolatot az egyházakkal. Van együttműködési készség és lehetőség. A Diósgyőri vár jövőjét illetően együtt kell gondolkodnunk.

Varga Andrea alpolgármester: Volt vita köztünk is, hogy előterjesszük-e a stratégiát a jelenlegi helyzetben. De fontos volt, hogy üzenni tudjunk a város kulturális szereplőinek, hogy ebben a helyzetben is számolunk a kultúrával és a jövőt tervezzük. Fájdalmas, hogy Miskolc nem tud fesztiválokat rendezni. A stratégiában benne van, hogy fontosnak tartjuk és az operafesztivál is fontos számunkra. Folytatódnak a tárgyalások ebben az ügyben. Az egyházakkal kapcsolatos hiányérzet is jogos, de szerepelnek, számolunk velük. Nagyon fontos üzenetet küld a közgyűlés a miskolciaknak, nem engedjük el a város kultúráját.