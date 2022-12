Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke szerkesztőségünknek elmondta: a Kárpát-medencében körülbelül 330 olyan középiskola van, ahol szervezetük valamilyen jelenléttel bír. Harmincezres tagságuk gerincét középiskolás diákok, vagy olyan fiatalok alkotják, akik középiskolás korukban kerültek kapcsolatba a szervezettel. Hozzátette: a Rákóczi Szövetség évente mintegy nyolcvan programot, rendezvényt szervez, amelyekkel idén is 90-95 ezer embert értek el. Ahhoz, hogy mindezek sikeresek legyenek, kellenek olyan pedagógusok, tanárok, akik szabadidejükben táborozni, versenyre, vagy találkozóra kísérik diákjaikat, miközben saját iskolájukban is szervezik a közösséget. Nekik mondanak most köszönetet ezért az önzetlen munkáért és – bár ők is jól tudják ezt – igyekeznek tudatosítani bennük: jelentős szerepük van a jövő nemzedékének alakításában – közölte Csáky Csongor.

Hozzátette: a hétvégi, sátoraljaújhelyi találkozó módot ad arra is, hogy visszatekintsenek a lassan lezáruló év történéseire. Ezen kívül beszélnek a jövőről is, mert a Rákóczi Szövetség azt szeretné, hogy a következőkben szervezendő programokban megjelenjenek a tanárok véleményei, ötletei is – fűzte hozzá az elnök.

A háromnapos program részeként szombaton reggel Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere a város történetével, jelenével és terveivel ismertette meg a résztvevőket.

Délután Bellavics István, az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési igazgatója arról tájékoztatja a hallgatóságot, hogy az Országház kiállító terei, valamint maga a Kossuth-tér milyen lehetőségeket kínálnak a látogató diákoknak, Vass Vilmos oktatáskutató pedig a motiváció új értelmezéséről tart előadást.