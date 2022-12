1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

A törvények kötelezik az önkormányzatot, hogy negyedévenként pontosítsa a város költségvetését. Az év közben befolyt bevételek és kiadások átvezetése miatt szükséges. Az önkormányzat 156 millió forint többlettámogatást kapott a nevelési, szociális célokra. Önkormányzatok rendkívüli támogatása címén 229 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezett. A helyi iparűzési adó kompenzálására 1,1 milliárd forint érkezett. Az eredeti terv ennél nagyobb bevétellel számolt. Az energiaválság miatt létrehozott városvédelmi alapba 26,2 millió forint átcsoportosítását kezdeményezi az előterjesztés.

Szopkó Tibor alpolgármester: Ezek a korrekciók technikai jellegűek szoktak lenni, de most többről van szó. Három fontos tényező határozta meg a gazdálkodást. Már a tervezéskor 6 milliárd forint körüli luk volt a büdzsében, volt 9 milliárdos kötelezettsége a városnak és erre jött még az energiaválság. Ennek ellenére a város működőképes maradt. Nagyon fontos volt a városvédelmi alap létrehozása. Több pénz érkezett az államtól és a reálgazdaság is jobban teljesített. Miskolc pénzügyi gondjai hasonlatosak a többi magyar nagyvároséhoz.

Soós Attila, Fidesz: A városban élő dolgozók és cégek jóvoltából jobban alakult a város adó és gazdálkodási helyzete, mint amivel a városvezetés számolt. Úgy gondoljuk, talán szándékosan volt lerontva a kép és mostanra kiderült, hogy nem is olyan rossz a kép. A központi költségvetésből is több pénz érkezett, mint számoltak. Azaz a kormány nem engedte el Miskolc kezét és ne is engedje el, mert nem juthat csődközelbe a város. A városvezetés alkalmatlan, elképzelés nélküli és kótyavetyélő. El akarják adni a város felhalmozott vagyonát. Az is tény, hogy az eleve nem jól működő MVK is támogatásmegvonásban részesül. Koncepció nélküli gazdálkodás. Valahogy hatalomban maradni 2024-ig, ez a terv.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: Senki sem drukkol azért, hogy Miskolc ne haladjon előre. Működőképes maradjon, mi is ezért dolgozunk. Amikor kritikát fogalmazunk meg, azt építő jellegűnek szánjuk. Rá kell mutatni a rossz döntésekre. Valóban működik, vagy inkább csak működget ez a város. Az itt élők, dolgozók munkáján múlik ez. Nem támogatjuk a mostani korrekciót, mert az alap költségvetést sem támogattuk, mert rossz volt. Nem lehet elmenni a Salkaházi Sára Program megcsorbítása mellett, amely miskolci nyugdíjasok tízezreit sújtotta. A kormány támogatásaira nagy szükség volt, mert csak így tudott a város működőképes maradni. A városban az iparűzési adó bevétel növekedett, mai örömteli és a cégeknek köszönhető, akik a járvány és a háború ellenére stabilan dolgoznak. Elhibázott volt a Barlangfürdő bezárása és az újranyitás is döcögős volt, segítséget kapott hozzá a város.

Szopkó Tibor alpolgármester: A reálgazdaság valóban jól működik, de nem tudjuk, mi lesz a folytatás. A kormány gazdaságpolitikája ellenére teljesítenek jól a cégek. Az nyilvánvaló, hogy az államtól érkezik a bevétel nagy része, de ez az újraelosztás elve. Közen pedig nagyon sokat vesz el Miskolctól a kormányzat.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető: Mindenki láthatja, hogy az önkormányzatok tortája egyre kisebb. Próbálunk ebből úgy osztani, hogy mindenre jusson. Ebben kellene a munkánkat segíteni. Egyetértünk azzal, hogy a Salkaházi-támogatás járna a miskolciaknak, de nincs meg a fedezete. Az energiaárakat a kormány határozza meg, ezért nincs pénz a kasszában. Mindenki tudja, hogy a Barlangfürdőt gázzal kell működtetni. A fürdő üzemeltetése veszteséges, a három őszi hónapban ez 65 millió forint, miközben a vállalkozások 4,5 millió forintot adtak eddig csak.

Hollósy András, KDNP: A frakciószövetségünk folyamatosan a miskolciak érdekében szól. A kapitány és a tiszti kar a városban alkalmatlan, a személyzet viszi a város ügyeit. Ezt jellemezte a polgármester nemrég felmondott tanácsadója is.