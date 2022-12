Megszületett a hivatalos döntés: átalakul az ügyeleti ellátás, amivel párhuzamosan átrendezik a háziorvosi praxisokat is. Az országgyűlés a napokban 136 igen és 56 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az egészségügyi átalakításról szóló törvénycsomagot. A módosítás több helyen is hozzányúl a jelenlegi ellátórendszerhez, azon belül is leginkább a sürgősségi ellátáshoz. A csomag értelmében 2023. január 1-től átalakul az orvosi ügyeleti rendszer, központosítják azt. Budapest kivételével este 10 óra után az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) látja majd el körzetenként a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, a fogorvosi ügyelet azonban marad önkormányzati kézben. A fővárosban a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyelet szintén.

Átrendezik

Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy január 1-től a háziorvosokat délután 4 és este 10 között a járási szakrendelőkben fogják felváltva beosztani ügyelni, az ő munkájukat segíti majd az OMSZ és a kiterjesztett hatáskörű ápolók. Hétvégén és munkaszüneti napokon ezentúl szintén felváltva, reggel 8 és délután 2 között fognak ügyelni a háziorvosok. A most elfogadott módosítás tisztázza egyúttal a kórházak feladatmegosztását is: a jövőben ugyanis a tartós sürgősségi ellátást a megyei kórházak veszik majd át, a városi kórházaknak pedig a nap 24 órájában kell majd a befogadást teljesíteniük. Hosszabb távon, de elkezdik a háziorvosi praxisok átrendezését is: 2028. január 1-jéig megszüntetnék az 1200 fő alatti háziorvosi praxisokat, az új körzethatárok kijelölésének joga az Országos Kórházi Főigazgatósághoz (Okfő) kerül, és az Okfő veszi át az önkormányzatoktól a praxisjogok kezelését is.

Új körzethatárok

– Az elfogadott törvénymódosítás után az egyik fő változás, hogy ezután az önkormányzatok helyett az állam határozza meg a háziorvosi körzethatárokat – mondta lapunknak dr. Dienes István, bükkszentkereszti háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara választókerületi elnöke. – Ennek alapvetően az a célja, hogy az üresen álló, eddig helyettesített praxisok esetében a praxiskezelőnek legyen lehetősége új körzethatárok meghatározásra, adott esetben egy betöltött körzethez történő csatolásához. Alapvetően ez a kis létszámú, betöltetlen körzetek megszüntetését célozza, de számos kérdést is felvet. Nem részletezik például, hogy kötelező-e ezt a kijelölt orvosnak elvállalnia. A háziorvosi praxisok ugyanis egy bizonyos ellátotti létszám után degresszió alá esnek, ami azt jelenti, hogy a több munka ellenére nem emelkedik a finanszírozás. Ezt sem tisztázza a törvény – jelezte dr. Dienes István.

Rámutatott: a másik lényeges változás az, hogy Budapest kivételével a háziorvosi ügyelet szervezését az Országos Mentőszolgálat feladatává teszik. Járásonként egy ügyeletet szerveznek, tehát kevesebb ügyeleti pont lesz. Hétköznap 16-22 óra között a háziorvosok, ezután reggelig a mentőszolgálat lája el, hétvégén és ünnepnapokon pedig 8-16 óra között kötelezettek a háziorvosok ügyelet ellátására. A jelenlegi rendszer már nem volt fenntartható, alapvetően az orvos- és szakdolgozóhiány miatt, azonban a kötelező részvétel az új ügyeleti rendszerben elsősorban az idős, nyugdíjkorhatáron túl dolgozó kollégák számára jelenthet nehézséget, vélekedett a háziorvos.

Befejezik

– A törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg, úgyhogy még sok részlet nem ismert – jelentette ki dr. Török Lajos, miskolci házi gyermekorvos, aki immár 12 éve nyugdíjasként dolgozik. – A gyermekpraxisokról sem lehet még sokat tudni, de ha azokra is vonatkozik a létszámkorlátozás, az semmiképpen nem előnyös nekünk. Ha praxisokat szüntetnek meg, az valószínűleg azokat fogja érinteni, ahol nyugdíjas orvosok dolgoznak. Miskolcon 11 ilyen házi gyermekorvosi praxis van a 31-ből. Azt sem gondolom, hogy bármelyik kolléga szívesen vállalja majd az ügyeletet este 10 óráig valamelyik járásügyeleti központban. Véleményem szerint a változások miatt többen befejezik majd az egészségügyi pályafutásukat. Hogy aztán ez a betegek ellátásra milyen hatással lesz, el lehet képzelni. Én naponta 40-50 gyermeket vizsgálok meg. Ha ez ráterhelődik majd egy másik kollégára, az gondokat okozhat. Más-más szabályozás kellett volna a kisebb településekre és a nagyobb városokra. A nagy városokban megfelelően működik a rendszer, az ügyeletet is beleértve. Az is kérdéses, hogy a mentőszolgálat hogyan látja majd el az éjszakai ügyeletet, amikor a saját feladataikat is nehezen bírják – jegyezte meg dr. Török Lajos.