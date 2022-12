Az egyik hazai cég, mely különböző autómárkák hazai importőre, 5 - 5 millió forinttal támogatja a Symphonia Alapítvány és a Kham Drom Roma Integrációs Egyesület munkáját, jelentette be közösségi oldalán a Symphonia Alapítvány, mely megyénkben is több száz hátrányos helyzetű gyermek és fiatal zenei nevelésében tölt be fontos szerepet.