Lépten-nyomon találkozhatunk olyan autóssal, akit nem nagyon kell ösztökélni, hogy elmondja élményeit a belvárosban, a Király és a Vörösmarty utca kereszteződésében kialakított turbókörforgalomról, vagy a környékbeli kereszteződésekben tapasztaltakról.

Inkább lassabb, mint gyorsabb

Alapvetően - tudományosan nézve - egy körforgalom azért jó, mert gördülékenyebben vezeti át a forgalmat az adott kereszteződésen. Ez lenne az értelme a miskolci turbókörforgalomnak is, de az autósok értetlenül állnak az előtt, hogy miért van közlekedési rendőrlámpa a körforgalom mindegyik bejáratánál, sőt bent a körforgalomban is, hiszen ez megállítja, lelassítja a forgalmat, feltartja a közlekedést. Sietve megjegyezzük, hogy a rendőrlámpák elsősorban a gyalogátkelőhelyeket, azaz a gyalogosokat védik. A rendőrlámpa azonban mindenképpen megzavarja a körforgalmat használókat, hiszen elfelejtkezhetnek a körforgalom használatának szabályairól. Ráadásul, ha - bármilyen ok miatt nem működik a jelzőlámpa - akkor egyértelműen ezek a szabályok lépnek életbe.