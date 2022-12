A virslieladásoknál is magasabbra rúg szilveszterkor a pezsgőforgalom. A pezsgőnek is a szerencséhez és a pénzhez van köze akár a virslinek (ha disznóhúsból készült) és a lencsének, hiszen mi mást is kívánhatna az ember magának az új évre, mint szerencsét? A pezsgő évszázadokig csak a kiváltságosok számára volt elérhető, hiszen nagyon drága italnak számított. És úgy tartotta a hagyomány, hogy ha az újév első perceiben ilyen drága italt iszunk, akkor egész évben dúskálunk majd a pénzben, írja a streetkitchen.hu. És van egy másik, kifejezetten ősi hagyomány is, miszerint újévkor hangoskodni, durrogtatni kell, hogy elűzzük az óév bajait és a rossz szellemeket. Ehhez rengeteg népszokás kapcsolódik, amiből mára többnyire csak a tűzijáték maradt. Pedig mennyivel vagányabb dolog ostorral csattogtatni. A pezsgő pedig jó hangosat durran, ugye, és messzire űzi a sok gondot, bajt. A hagyomány szerint a pezsgőből egy kicsit a földre is szokás önteni, ezáltal is fokozva a jövőre bekövetkező gazdagságunkat.