A piaci folyamatok hatására mind markánsabb különbség alakult ki novemberben a korábbi hónapokhoz képest a kínálat és a kereslet között – a megállapítás az ingatlan.com összefoglalójában olvasható. A cég adatai szerint november végén több mint 170 ezer eladóingatlan-hirdetésből válogathattak a vevők. Ez több mint 12 százalékos bővülésnek felel meg éves szinten.

Az országon belül komoly eltérések láthatóak a kínálat alakulásában. Borsod-Abaúj-Zemplénben például 2 százalékkal nőtt az eladósorba került ingatlanok száma. De voltak megyék, ahol 30–41 százalékkal nőtt a friss kínálat a múlt novemberben feladott lakóingatlan-hirdetésekhez képest. Volt, ahol csökkent. A fővárost pedig stagnálás jellemezte.

Régiós tapasztalatok

– Benne vagyunk egy recesszióban, sajnos még nem értük el a gödör alját – erősítette meg Demeter Tibor ingatlanpiaci szakértő. A miskolci és kazincbarcikai ingatlanirodákkal rendelkező szakember szerint ennek a tüneteit láthatjuk most a piaci folyamtokban.

– A tavalyi év hasonló időszakához képest, ha valaki 100 ingatlant meghirdetett, és jó volt a vásárlóerő, hozzávetőleg 50-et megvettek közülük. Most nem költenek el többet az emberek – nem akarja most eladni mindenki az ingatlanát –, hanem kevesebbet vesznek meg belőlük. Tavalyhoz képest 40 százalékkal esett vissza a vevők száma régiónkban is. Vagyis kevesebb ingatlan kerül eladásra, így több marad a piacon – mondta Demeter Tibor, aki ennek a folyamatnak az erősödésére számít az elkövetkező hónapokban, hacsak „valamilyen pozitív fordulat be nem áll”.

– Nem kell pánikhelyzetre készülni, volt már ilyen. Most ezt az időszakot éljük. Le fogunk menni a gödör aljára, és majd onnan elindulunk fölfelé – hangsúlyozta. – A kormányzati intézkedések eddig is, és ezután is abban fognak segíteni, hogy ne menjünk nagyon mélyre, és minél hamarabb álljunk fel ebből a gazdasági helyzetből. Ez az érdeke az államnak is. Most nem az van a fejekben, hogy menjünk ingatlant venni, hanem az, hogy éljük ezt túl! – összegzett Demeter Tibor.

Év elején főként a befektetési célú ingatlanvásárlás növelte a forgalmat. Erről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője nyilatkozott nekünk. – Az, hogy a szomszédunkban háború zajlik, a gazdasági bizonytalanságot is erősítette, és ennek minden járulékos hatása megjelent az ingatlanpiacon is. Minden tényező a lakáspiac fékeződésének irányába hatott.

Fölfelé gyors, lefelé lassú

– Szemben más piacokkal, például a kriptovalutával vagy a tőzsdei árfolyamokkal, ahol látványos változások mennek végbe napról napra, az ingatlanpiac lomha, általában a változásokat nagyon lassan reagálja le. Vagyis fölfelé gyorsan el tudnak szaladni az árak, viszont lefelé sokkal lassabban korrigálnak – emelte ki Balogh László. Dominóhatásról is beszélt a vezető gazdasági szakértő.

– Hogy ha Borsod-Abaúj-Zemplénben mondjuk kevesebb családi házat tudnak eladni, akkor ez lehet, hogy kihat majd a rózsadombi villák piacára is: ez begyűrűzhet és hatással lehet egy más város eltérő ingatlantípusára is, mert van egyfajta egymásrautaltság a vevők és eladók között ezekben a láncolatokban.

A vevőnek jó

A kínálatbővülés miatt az aktívan lakást kereső vevők a korábbinál sokkal kedvezőbb helyzetben vannak. Borsod-Abaúj-Zemplénben is 2 százalékkal több eladó házat vagy lakást hirdettek meg idén novemberben, mint tavaly ilyenkor. – Ez megfelel az országos átlagnak – ismertette az ingatlan.com szakértője, aki elmondta azt is, hogy a kereslet eközben 30-40 százalékkal esett vissza a portál adatai alapján.

– Arra számítunk, hogy ez még nem a folyamat vége – erősítette meg Balogh László is az elkövetkező hónapok most látható trendjeit. Megkérdeztük: mikorra várható változás. – Ahogy a lakásárak növekedése sem tartott korlátlan ideig – mondhatni, hogy túl vagyunk a hét bő esztendőn –, úgy a kedvezőtlen folyamatoknak is előbb-utóbb vége lesz – hangsúlyozta. Arra számít, hogy tél végén, tavasz elején már mindenki be tudja majd árazni az ingatlanpiacon is, hogy például a gazdasági bizonytalanságnak számára milyen ára van, a fenntartás költségei hogyan változtak, és hogyan alkalmazkodik a helyzethez.