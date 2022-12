December elején lejárt a jelentkezési határidő a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgára. Ez a nyolcadikos, továbbtanulni szándékozó általános iskolások mellett azokat is érinti, akik nyolc- vagy hatosztályos középiskolában folytatnák tanulmányaikat. Az idén már online is be lehetett adni a jelentkezést az ügyfélkapun keresztül. A központi írásbelit január 21-én rendezik, ahol a diákok egy anyanyelvi és egy matematika-feladatlapot töltenek ki. Az írásbeli után következik az általános felvételi eljárás, a jelentkezési lapot február 22-éig kell kitölteniük a szülőknek.

Szlovákiából is

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumba 115 diák jelentkezett az idén központi írásbeli vizsgára, tudtuk meg Bujdos Mária intézményvezetőtől. Ők mind nyolcadikosok, és általában ennyien szeretnének az intézményben írni. Bár az iskolában hatosztályos gimnáziumi képzés is választható, de a hatodik osztályosoknak nem tartanak központi írásbelit, őket a tanulmányi eredményeik alapján veszik fel. Azt azonban ilyenkor még nem tudni, hogy mennyien jelentkeznek majd a gimnáziumba, mert az írásbelit bárhol teljesíthetik a diákok, akár a lakóhelyükhöz legközelebbi intézményben is.

– Lehet, hogy valaki nálunk ír, de majd máshová jelentkezik és fordítva. Hozzánk általában a környékről jönnek a diákok. Első körben Sátoraljaújhely, Sárospatak és a Bodrog-köz tanulói választják a gimnáziumunkat, de messzebbről is érkeznek. Szlovákiából például, a januári írásbelin is lesz ilyen felvételizőnk. Minden évben van néhány Szlovákiában élő tanulónk. A Covid idején lecsökkent a számuk, mert nehézkes volt átjárni a határon, kollégisták pedig nem akartak lenni. Aki januárban nálunk ír, nem biztos, hogy hozzánk jelentkezik, de ha magyar középiskolába szeretne járni, akkor az írásbelit neki is teljesítenie kell – jelezte az intézményvezető.

Hozzátette: képzési palettájuk széles, és mindegyik népszerű a diákok körében, de az angol nyelvi képzés vezet.

Szigorúnak tartják

A Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban is körülbelül annyian szeretnének írni, mint az elmúlt években, tudtuk meg Madarász Péter intézményvezetőtől. 138 negyedik osztályos és 42 nyolcadikos tölti majd ki a felvételi feladatlapokat. A negyedikesek az iskola nyolcosztályos képzésére szeretnének bejutni.

– Jellemző, hogy a hozzánk készülő nyolcadikosok többsége nem nálunk szeretné megírni a központi felvételit, mert az a hír terjedt el, hogy itt szigorúan pontoznak a tanárok. Pedig ennek semmiféle valóságalapja nincs, hiszen a javítási útmutató annyira részletes leírást ad, hogy javításkor a szubjektivitásra nincs sok lehetőség. A matematikában egyáltalán nincs, az anyanyelviben is minimális. Minden évben arra kérem a javító pedagógusokat, hogy amennyiben kérdéses valamelyik válasz, inkább kérdezzék meg az Oktatási Hivatal illetékesét, vagy döntsenek a diák javára. Ezért nem tudom, miért gondolják a nyolcadikosok, hogy nálunk kevésbé jó eredményt érhetnek el, mint máshol A negyedikesekre azonban az a jellemző, hogy aki a Hermanba akar jönni, itt is írja meg a felvételit. Ilyen képzés egyébként még a Fráter- és a Fényi-gimnáziumban van – sorolta az intézményvezető.

Elmondta azt is, a központi írásbeli hasonló módon zajlik majd, mint az elmúlt években. A Hermanban a legnépszerűbb a spanyol két tannyelvű képzés, de van, amikor az érdeklődés áttolódik az angol két tannyelvű vagy a biológia tagozat felé.

Országos beiskolázás

Összesen 143 diák ír központi felvételit januárban a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Ebben benne vannak a nyolcadikosok és a negyedikesek is.

– Persze ebből még nem tudjuk levonni a következtetést, hogy mennyien szeretnének majd nálunk tanulni, hiszen országos beiskolázásúak vagyunk, és sok negyedik osztályos Budapesten vagy más városban írja meg a feladatlapokat – jelezte Polák Péter oktatási igazgatóhelyettes. — Változás egyébként nincs az írásbeli menetében. Az elmúlt, járvánnyal nehezített két évhez képest talán annyi, hogy most már nem csak 10 diák ülhet egy teremben. Így könnyebb lesz a felügyelet megszervezése. A jezsuita gimnáziumban egyébként 2,5-3-szoros a túljelentkezés minden évben. Úgy gondolom, hogy intézményük azért kedvelt, mert nálunk az oktatáson kívül a nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Az azonos értéket képviselő családoknak segítünk abban, hogy gyermekeiket felkészítjük az érettségire, a felnőtt életre, és egymásra figyelő emberré neveljük őket. Nem csak az a célunk, hogy majd egyetemi végzettségük legyen a diákjainknak, hanem az is, hogy megalapozott személyiséggel rendelkezzenek, és értékes tagjai legyenek a társadalomnak, hangsúlyozta az igazgatóhelyettes.