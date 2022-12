Szakmai napot tartottak a közelmúltban a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Ha megkérdeznénk, melyik tantárgytól szoronganak legjobban a diákok, szinte mindenki a matekra tippelne, írják. Bredács Éva munkacsoport-vezető szerint a matematikaoktatás módszertanának korszerűsítését, a gondolkodásfejlesztést és a tárgy megszerettetését különösen fontos célként tartják számon a jezsuita gimnázium matematika-munkacsoportjának tagjai. A közelmúltban szakmai napon látták vendégül a miskolci iskolák matematikatanárait a gimnáziumban. A találkozó meghívott vendége dr. Vancsó Ödön, az ELTE egyetemi docense volt, a bemutató órát Németh Anna , a Jezsu matematikai munkacsoportjának lelkes, a módszertani innováció iránt elkötelezett, e téren kutatómunkát is tizenöt éve végző tanára tartotta.

A tanárnő bemutató óráján innovatív, a megértést elősegítő és a matematikára különösen jellemző tantárgyszorongást célzottan csökkentő módszertani megoldásokat és kommunikációs módszereket mutatott be, illetve a tanári szerep 21. századi átalakulását. A tanár többé nem megmondóember és a tudás forrása, sokkal inkább segítő és kísérő, aki lehetőséget teremt diákjainak a gondolkodásra. A Varga Tamás módszer teljesen összhangban van az ignáci pedagógiával. A diák saját élményt, tapasztalatot szerezve alakítja ki saját maga a fogalmat, és a tanári kommunikáció is célzottan oldja a feszültséget. Ugyanis nem a tanár értékel, hanem a diákok beszélik meg, hogy az eredményjavaslataik közül melyik miért lehet jó, és végül közösen döntenek, számolt be a szakmai napról a gimnázium.