– A megyei egyesületek közvetlenül nem részesülnek a kampány bevételéből, közvetve azonban a látássérültek az országos szövetség szolgáltatásain keresztül nagyon is – mondta portálunknak Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke. – Hiszen az országos szövetség szolgáltatásai minden látássérült embert érintenek. Akár segédeszköz-ellátásról vagy a vakvezetőkutya-kiképző központ fejlesztéséről, bővítéséről, akár oktatássegítő, akadálymentes segédanyagokról, azok fejlesztéséről van szó. Ez utóbbi a fiatal, látássérült tanulókat érinti. Szintén fontos minden tagunk számára a hangoskönyvtár, valamint egyéb, a látássérülteket segítő alkalmazások fejlesztése – sorolta az elnök.

Jelezte: azonban lesz egy másik kampány is, ami nem kap akkora nyilvánosságot, mint a Jónak lenni jó! Az országos szövetség tavasszal indít direkt marketing kampányt, összefogva egy céggel. Ezzel az akcióval kimondottan a tagegyesületeknek gyűjtenek, melyek kulturális és szabaidős programjaik finanszírozására részesülnek majd ebből a bevételből.

Elfogadni

A látássérült emberek mindennapjairól szólva Barnóczki Gábor elmondta: külön kell választani azokat, akik születésüktől fogva látássérültek és azokat, akik valamilyen betegség, baleset vagy trauma következtében veszítették el a látásukat. Ugyanis aki felnőtt korában lett látássérült, annak meg kell küzdenie azzal, hogy elfogadja az új helyzetet. Bizonyos értelemben egy gyászfolyamaton kell keresztülmennie. Ezután tisztáznia kell magában, hogy mit tud a látása elvesztése után elvégezni és miben szorul segítségre. Természetesen nem mindegy, hogy mekkora a látásvesztés mértéke. Ettől függ, milyen segédeszközökre van szükség, amelyek könnyebbé teszik a mindennapokat.

Oktatás, művelődés

– Az egyesületünk sok mindenben tud segíteni. A látássérült tagjaink kölcsönözhetnek különböző segédeszközöket, vagy segítünk ezeket beszerezni. Akár egészségügyi prevenciót segítő eszközöket is tudunk biztosítani mint a beszélő vérnyomásmérőt, vércukormérőt, karórát, valamint fehér botot. Ezeket az eszközöket Budapestről, főképp az országos szövetség segédeszközboltjából tudjuk beszerezni. Abban is segítünk, hogy megmutatjuk és megtanítjuk ezeknek az eszközöknek a használatát. Ha pedig valamelyik szervizelésre szorul, azt is intézzük. Tagjainknak tudunk nyújtani segédeszköz-támogatást és tanulmányi támogatást is. Ez utóbbit a középiskolás diákoknak és a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak. Így tudunk hozzájárulni mindennapjaik könnyebbé tételéhez, ami óriási segítséget jelenthet a látásukban korlátozott embereknek. Kiemelném az elemi rehabilitációt is. Egyesületünk partnerek bevonásával biztosítani tud például informatika-oktatást. Ez történhet személyesen vagy online, és a célja, hogy tagjaink használni tudják a számítógépet, a mobil okoseszközöket, valamint képernyőolvasó programot. Hiszen ezek által tudnak művelődni, tanulni, munkahelyet keresni – sorolta az elnök.

Befogadó munkahely

Hangsúlyozta: a látássérült emberek természetesen nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint az ép munkavállalók.

Azonban mint az élet minden területen, itt is igaz, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettség, és minél magasabb fokú a szakképzettsége, annál könnyebb helyzetben van a munkaerőpiacon. Látássérültek esetében még ez sem garancia, hiszen az is szükséges, hogy a munkahelyek befogadóak legyenek és akadálymentes környezetet, valamint informatikai segédeszközöket biztosítsanak.

– Tehát az elhelyezkedés nem könnyű. Ha valakinek nincs szakképzettsége, akkor csak betanított munkát tud végezni. Vannak olyan cégek, amelyek egyszerűbb munkákra alkalmaznak látássérült emberek, tagjaink is dolgoznak ilyen helyeken. Különböző dobozokat vagy mappákat készítenek. Ha valakinek szakképesítése vagy diplomája van, akkor szellemi munkára is alkalmazhatják. Az egyesületünk 13 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, közülük 12-en látássérültek, és nagy részük szellemi munkát végez – tette hozzá Barnóczki Gábor.