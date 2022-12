A tartós és igazi fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket a vizes blokkoknál, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező meghibásodások többletköltségeit. A belső hálózaton a felhasználók feladata a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelme. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának teljes költségét szintén a felhasználók kötelesek megtéríteni a szolgáltatónak – hívja fel a figyelmet az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. A vízszolgáltató néhány hasznos tippet is ad a kertes házban élőknek, hogyan óvják meg a külső csapokat a fagykártól.

Víztelenítés, szigetelés

„A falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végezni. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására. Erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz” – javasolja az ÉRV Zrt. „Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás/ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget. Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával célszerű alaposabban megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.”

A vízóra legyen elérhető!

A fogyasztó kötelezettsége a vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosítása is.

„Ez a vízmérő fagy elleni védelmére, illetve a rendellenes működésről a szolgáltató értesítésére is kiterjed. A vízmérő és a vízmérő csatlakozó pontjaira szerelt úgy nevezett Vipak zárak éppségének megőrzése szintén a fogyasztó kötelessége. A fogyasztó hibájából történő megrongálódásuk esetén azok pótlási, javítási, szerelési költsége is őt terheli. Amennyiben bárki a portáján található vízmérő rendellenes működését tapasztalja, haladéktalanul értesítenie kell a szolgáltatót” – hangsúlyozza a Borsodvíz Zrt.

Fotózzuk le a hibát!

A vízóra károsodását, a rendszer szivárgását, esetleg a belső meghibásodást a felhasználó is észreveheti.

„Sürgősen intézkedni kell abban az esetben, ha a mérőóra üvege be van repedve, ha eldeformálódott a számlálószerkezet, ha az óra közelében csöpögést látunk és víz áll az akna alján, vagy ha a bekötési mérőt követő szakaszon észlelünk szivárgást” – tájékoztat a Mivíz Kft. – „Szivárgásra, vagy csőtörésre utaló jel lehet az elszámoló számlában rögzített, a megszokottnál nagyobb összeg és mérőállás is. A hibát, vagy a szivárgást haladéktalanul be kell jelenteni a szolgáltatónál, az aktuális mérőállással együtt. Praktikus, ha a hiba bejelentésekor a mérőállásról, a hiba helyéről, a hibajelenségről fényképet is készít az ügyfél.”