Hazai alkotóktól kértek segítséget, akik felajánlották termékeiket, hogy december 17-én 10-14 óra között adventi vásár, valamint online aukció formájában vásárolhassák meg őket a segíteni vágyók.

Békéscsabáról, Szegedről, Budapestről, sőt még Hollandiából is érkeztek felajánlások, így egy igazán színes kínálat várja az érdeklődőket. Többek között kerámiákra, ékszerekre, ruhadarabokra, festménykere, valamint dedikált kötetekre lehet majd licitálni.

Fotós: Papp M Bori

– Szerettük volna felhívni a figyelmet a tehetséges magyar alkotókra, akikről sokszor nem is hallunk, pedig értékesebbnél értékesebb termékeket készítenek. Vannak, akik a színház számára egyedi alkotásokat készítettek, ezek megvásárlására máshol nincs lehetőség. Hálásan köszönjük az összefogásukat. Megható, mennyire fontos számukra a színházunk – mondta el az egyik szervező. – Ha valaki nem talált még karácsonyi ajándékot a szeretteinek, vagy különleges, egyedi alkotással lepné meg őket, annak mindenképp érdemes ellátogatni a vásárba december 17-én szombaton. Azokra is gondoltunk, akik nem tudnak Miskolcra jönni. Nekik online aukciót hirdettünk – teszi hozzá.

Eddig is sokat segítettek

A miskolci nézők eddig is sokat segítettek a teátrumnak. Sikerként könyvelik el, hogy januárban a támogatásoknak köszönhetően maradhatnak nyitva. Azonban a mostani vásárnál nem csak a helyi színházlátogatókra számítanak. Vecsei H. Miklós által dedikált Poket zsebkönyveket, Crooocus állatos kosarakat, Koreny Dóra festményeket kínálnak, sőt, a Honeybeast és a Margaret Island együttesek által aláírt pálinkákat is be lehet majd szerezni.

– Bár nem hazai alkotó, de amikor a yorki hercegné Magyarországon járt, értesült az adománygyűjtésünkről, és aláírt egy példányt a könyvéből a színháznak. Ezt is elárverezzük szombaton – teszi hozzá a színház.

Akik vásárolnak, azok nem csak a termékekkel, de rövid személyes üzenetekkel is gazdagabbak lesznek a miskolci színművészektől. Van, aki idézetekkel, míg mások rajzokkal dobták fel a kártyácskákat. A teljesség igénye nélkül, Börcsök Olivér, Rudolf Szonja, Simon Zoltán, Czvikker Lilla és Bodoky Márk is írtak kedves szavakat az alkotások mellé.

Minden alkotás megtekinthető lesz a színház előcsarnokában szombaton, azok is, amiket online licitre szánnak, valamint az alkotók névjegykártyái is megtalálhatók lesznek, hogy minél több hazai művészre hívják fel a figyelmet.