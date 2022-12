Az etil-acetátról

– Az etil-acetát a karbonsavészterek közé tartozó szerves vegyület. Színtelen folyadék, jellegzetes szaggal. Az iparban oldószerként használják.

– Gyengén poláris oldószer, amely illékony, viszonylag nem mérgező és nem higroszkópos. Lúgok hatására könnyen hidrolizál ecetsavra és etanolra. A folyamatot – a szappanfőzéshez hasonlóan – elszappanosításnak nevezzük, hiszen az etil-acetát és a szappanfőzéshez használt zsírok és olajok is észterek.

– Az etil-acetátot úgynevezett Fischer-észterezéssel állítják elő, ecetsav és etanol reakciójával, általában savas katalizátor – például kénsav – jelenlétében. Előállítható acetaldehidből is alumínium-etilát katalizátorral.

– Főként oldószerként és hígítóként alkalmazzák olcsósága, kevéssé mérgező volta, valamint szaga miatt. Gyakran használják például áramköri lapok tisztítására és egyes körömlakklemosókban is (utóbbi célból az aceton és acetonitril is elterjedt). A kávébab és tea koffeinmentesítését is ezzel az oldószerrel végzik.

– Mivel csak néhány műanyagot old, ezért műanyagok tisztítására, zsírtalanítására is használható (például műanyag ablakkeretek).

– Legnagyobb mennyiségben a lakk-, festék- és ragasztógyártásban használják. A világ etil-acetát-termelését becslések 1,5-2 millió tonnára teszik.

– Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. A bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.