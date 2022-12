Holt fába életet – ezzel a címmel nyílt meg a nyáron elhunyt idősebb Virágh Sándor egykori református lelkipásztor fafaragványaiból összeállított kiállítás a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeumában.

A megnyitón elhangzott: a 91 évet megélt lelkipásztor után olyan sok faragott tárgy maradt, hogy azoknak csak a töredékét sikerült bemutatni. Éppen ezért viszont a kiállításra szánt faragványokat nem volt nehéz összegyűjteni – közölte lapunkkal a kiállítás kurátora, Pogácsásné Kusnyír Éva. Hozzátette: a legtöbb ember, akivel beszéltek a szervezés során, őrzött valamilyen kisebb-nagyobb faragott tárgyat idősebb Virágh Sándortól. A kiállított tárgyak jelentős része a sárospataki református gyülekezettől származik, de más református egyházközségek, valamint családok és magánszemélyek is hozzájárultak a különleges tárlathoz.

A kurátor hozzátette: elsősorban a bibliai igéket hirdető faragványait mutatják be. Ezeken kívül festett kazettás táblák mintái is a rendelkezésükre álltak az anyag összeállításakor – mondta Pogácsásné Kusnyír Éva.

Kiemelte: azokat az eszközöket is közreadják, amelyekkel az egykori lelkipásztor ezeket a tárgyakat megalkotta.

A kiállítást Tanászi Árpád, a Sárospataki Nagykönyvtár igazgatója, valamint Jobbágy Bertalan hejőcsabai lelkipásztor nyitották meg.

Idősebb Virágh Sándor a hejőcsabai gyülekezetben eltöltött több évtizedes szolgálat után, a két­ezres évek elején ment nyugdíjba, ekkor költözött Sárospatakra. Egykori gyülekezete a mai napig jó szívvel emlékezik rá – mondta el a rendezvényen Jobbágy Bertalan, aki hozzáfűzte: gyülekezetük jelentős református közösségnek számít Miskolcon. Ezt a közösséget örökölte elődjétől – mondta. Virágh Sándor olyan eszköz volt Isten kezében, aki sikerrel érte el a közösség tagjait, meg tudta szólítani, igehirdetéseivel meg tudta érinteni a legkisebbeket csakúgy, mint a legidősebbeket – emelte ki. Elmondta azt is: gyülekezetük is számos faragott emléket őriz egykori lelkipásztorától.

Sokakat megajándékozott

A család nevében ifjabb Virágh Sándor református lelkipásztor köszönte meg a kiállítás készítőinek azt, hogy létrehozták a különleges tárlatot, bemutatva édesapjuk hagyatékát. Elmesélte, hogy idősebb Virágh Sándor már elmúlt hatvanéves, amikor faragni kezdett. Egy sérvműtét után az orvosok ágynyugalomra intették, vagyis nem tudott a kertben tevékenykedni, jóllehet ez volt a szokása. Az ágyhoz kötve előbb rajzolni, majd faragni kezdett. Ezután folyamatosan fejlesztette magát, amihez szakemberek véleményét is kikérte. Egyházi és hagyományos, népi motívumok sokaságát használta, amelyek mindegyikét az ige szolgálatába állította – közölte.

Ifjabb Virágh Sándor kiemelte: azért őriz az emberek sokasága különböző faragott tárgyakat édesapjától, mert – olykor csak egy utcai találkozás alkalmával is – mindenkit megajándékozott velük. Számára az elfogadás jelentette az örömöt, és egy-egy ilyen ajándékozási helyzet mindig alkalmat adott egy kis beszélgetésre is – idézte fel. Azt is elárulta: azért faragott ilyen sok tárgyat édesapjuk, mert számára ez nem munkát jelentett, hanem a kikapcsolódást és a pihenést.