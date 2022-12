Az idei tanév téli szünete más, mint az eddigiek voltak, hiszen egy héttel tovább tart, mint korábban: az őszi szünet átszervezése miatt a téli szünet idén hosszabb az általános és középiskolákban, így a nebulóknak majd csak január 9-én kell először az iskolapadba ülniük. Ez az idei tanév leghosszabb szünete (ha a nyári szünetet nem számoljuk). A 2022-es téli szünet (ünnepnapokkal és hétvégékkel együtt) 19 napos, amely december 21-től 2023. január 8-ig tart.

Fontos, hogy tartalmas legyen

A szakemberek egyöntetűen azt hangoztatják, hogy a gyerekeknek szüksége van a feltöltődésre és a pihenésre egyaránt. Szerintük fontos, hogy a szülők is partnerek legyenek a gyermekek pihenésében, hiszen ezáltal az iskolában is jobban teljesítenek a tanév következő részében. A szabadság óhatatlanul hozza magával, hogy a gyerekek ilyenkor későn fekszenek le aludni, és később is kelnek az átlagosnál. Ezért is fontos, hogy a szülők fokozatosan szoktassák vissza a gyerekeket a szünet vége felé a korai keléshez. A tanulásról sem érdemes megfelejtkezni, hiszen a szünidőt követően egészen húsvétig várni kell a pihenőre.

Örülnek a szünetre

Szülőket és diákokat is megkérdeztünk, hogy mennyire örülnek a hosszabb szünetnek és azt is, hogy mivel töltik a több, mint fél hónapos "szabadságot".

„Már nagyon vártuk, hiszen az őszi szünet elmaradt, így már az év végére nagyon fáradtak voltunk a diáktársaimmal együtt” – nyilatkozta portálunknak Hosszú Franciska. Elmondta: a szünetben leginkább a családjával és a barátaival szervez programokat és igyekszik tartalmasan eltölteni a heteket.

„A tanulnivalót csak januárban szeretném elővenni, addig pihennek a könyvek, füzetek az asztalomon” – tette hozzá.

Kovács Eszter tavasszal fog érettségizni, így neki május elejéig tart az iskolai idő. Ő azt mondta portálunknak, hogy szünetben is tanul.

„Idén két emeltszintű érettségi vár rám, ami miatt nagyon izgulok, így a szünetben is tanulok, mert az oktatóim adtak ki feladatokat” – mondta. Hozzátette: igyekszik a pihenésre is koncentrálni és mivel az idő is eléggé kedvező, így sok időt tölt a szabadban a kutyájával.

A szülők dolga kissé nehezebb

Nagy Alexandráék három gyermeket nevelnek, a legkisebb még csak második osztályos, így a felügyeletéről kell gondoskodniuk, amíg az ünnepek után dolgoznak a férjével.

„Természetesen a gyerekek nagyon örülnek a szünetnek, de a szülők dolga némiképp nehezebb” – hangsúlyozta. A nagymama fog majd felügyelni a gyerekekre, ameddig a férjével dolgoznak. „A két ünnep között itthon vagyunk, mint mindig, majd a január első hete lesz kissé rizikós, de mi meg tudjuk oldani a felügyeletet akkor is”. Azt is elmondta, igyekeznek minden időt kihasználni, és a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetnek a szünetben, de jut idő pihenésre és utazásra is.