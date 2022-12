Az esemény kezdetén köszöntőt mondott többek között Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke és Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.

Kulcsszerepben az energiaipar

- Három szót írtam a köszöntőhöz, az első az energia, a második Amerika, a harmadik pedig, hogy hajrá Miskolc - kezdte beszédét az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke. A tegnapi nappal állt fel Magyarország új energiaügyi minisztériuma, ami azt is bizonyítja, a jelen és a közeljövő legnagyobb kihívását az ország energiabiztonsága fogja meghatározni. Az energiaellátás biztonsága - ahogy a kollégák szokták mondani - a szakemberellátás biztonságát is kell, hogy jelentse - hangsúlyozta. Ezek a tanszékek, amelyek ma évfordulóikat ünneplik, már eddig is hozzájárultak, hogy Magyarország energetikai szakemberei tudják segíteni az ország energiaellátásának a biztonságát, és a jövőben is kulcsszerepet fognak betölteni ebben. Látható, hogy a szankciós intézkedések milyen kihívások elé állítják Európa gazdaságát, és energiaellátásának biztonságát. Mi, magyarok különösen veszélyesnek ítéljük ezeket a döntéseket, ezért igyekszünk elérni, hogy Magyarország kimaradjon belőle, de tudjuk, hogy ennek a hatása minket is el fog érni. Ezért fontos, hogy a Miskolci Egyetemen képzett szakemberek képesek legyenek bármiféle új kihívásnak is megfelelni - hívta fel a figyelmet Dr. Varga Judit.

Horváth Zita és Varga Judit a rendezvényen

Fotós: Pap Gyula

Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora is azt hangsúlyozta, hogy az energiaválság időszakában fontos, hogy azt a tudást, amit a műszaki karok közvetíteni képesek, a megfelelő helyeken tudják hasznosítani. A gépész kari tanszékek jubileumára utalva kijelentette: két olyan ágazatról beszélünk, amelyek képviselői az észak-magyarországi régióban vezető gazdasági szereplők, szakember, utánpótlásuk megteremtésében kiemelkedő szerepet játszik a Miskolci Egyetem. Képzés és kutatás nélkül nem képzelhető el egy térség fejlődése – jelentette ki a rektor, hangsúlyozva az egyetemnek azt a feladatát, hogy a régió felemelkedéséhez hozzájáruljon. E tekintetben a Gépészmérnöki és Informatikai Karon a vegyipari gépészeti szakterületi képzés sikertörténet: az országban egyedül a Miskolci Egyetem képez erre specializált gépészmérnököket, az ipari kapcsolatok pedig a kutatási-fejlesztési projektek alapját jelentik.