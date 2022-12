Ezzel kapcsolatban beszélgettünk dr. Kiss János országgyűlési képviselővel.

A kormány úgy döntött, támogatja Miskolc valamennyi hitelkérelmét, összesen több mint 6 milliárd forint összegben. Fideszes országgyűlési képviselőként, hogy viszonyult az önkormányzat kéréséhez?

Az utóbbi hetek eseményeinek fényében kezdjük egy kicsit messzebbről. Azt látom, hogy a baloldali városvezetés igazából nem működik együtt a fideszes képviselőkkel, és az az érzésem, hogy nem is akar. Sem az önkormányzati, sem az országgyűlési képviselőkkel. Gondoljon bele, az utóbbi időben az vált divattá a városházán, hogy késő délután küldenek ki közgyűlési meghívókat másnapra, ezzel a szakmai felkészülés és korrekt vita lehetőségét is elveszik a helyi fideszes képviselőktől. Vagy legutóbb például miután a baloldal elunta a közgyűlési vitát, előálltak azzal, hogy rekesszék be a napirendet, amit a polgármester is támogatott. Mindezekkel csak saját magát minősíti a városháza, és mindez olyan súlyosan antidemokratikus, hogy a helyi Fidesz frakció jól teszi, ha az ilyen kabarékban nem vesz részt. A tisztességesen megszervezett közgyűléseken vívni kell keményen a politikai harcot, de a manipulált csatatérre nem kell bevonulni.

Visszatérve a kérdésre, hogyan értesült a hitelkérelmekről?

Ilyen helyzetben sajnos „természetes”, hogy a kormányzathoz benyújtott hitelkérelmi engedélyek ügyében a városvezetés nem értesítette az országgyűlési képviselőket. Hozzáteszem, hogy nem is kötelessége értesíteni, de ha valaki segítségre vár, célszerű előtte segítséget is kérni. Szerencsére a kormány ettől függetlenül kikéri a helyi országgyűlési képviselők véleményét is a fontos döntések előtt, így aztán el is mondtuk, hogy mindenáron meg kell akadályozni, hogy Miskolc szégyenszemre csődbe menjen. Már így is Miskolcon sajnálkozik mindenki országszerte, ugyanis az egyetlen magyar nagyváros lettünk, ahol se karácsonyi vásár, se díszkivilágítás. Ez lett a Nagy-Miskolc kampányígéretből.

A támogatást ki „járta ki” a kormánynál?

A miskolci baloldal úgy működik, hogy egyszerre szidja a miskolci Fideszt és a kormányt, merthogy a kormány is fideszes. De ha a kormánytól valamilyen támogatás érkezik, akkor rögtön előállnak, hogy azt ők intézték el. De hogyan? A kormányt támadó közhelyes propagandával? Kétség kívül írnak leveleket a kormánynak, de higgye el nekem, teljesen más dolog álszent leveleket írogatni, és megint más dolog ténylegesen elintézni valamit. Szerintem nyugodtan bízzuk az olvasóra annak eldöntését, hogy egy baloldali polgármesternek, vagy egy kormánypárti országgyűlési képviselőnek van nagyobb lobbiereje a kormánynál. Nekünk a lényeg az, hogy a fideszes országgyűlési képviselők folyamatosan dolgoznak Miskolcért, csak nézzük meg az elmúlt évek kulcsberuházásait. A tapolcai fürdő, a diósgyőri vár, az Y-híd mind kormányzati forrásból valósultak vagy valósulnak meg. Sokszor elmondtam, most is megismétlem: azért dolgozunk, hogy 2024-ben ne egy leharcolt, hanem egy prosperáló városban nyerjük meg a választást.