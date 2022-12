A közlekedési szakemberek ezt az egyszerű szabály foganatosítását látják ahhoz, hogy csökkenjen a miskolci belváros útjainak zsúfoltsága. Rögtön hozzáteszik, ehhez az is kell, hogy az igényeknek megfelelő legyen a busz-és villamosjáratok száma és gyakorisága.

A miskolci belvárosban, a Vörösmarty és a Király utca kereszteződésében lévő turbókörforgalom és az Y-híd forgalombahelyezése kapcsán jöttek felszínre újra a problémák, hiszen a megyeszékhelyen közlekedők számára még szokatlan mindkét objektum. Különösen érvényes ez a turbókörforgalomra, amibe egy tapasztalatlan, vagy Miskolcon kevés helyismerettel rendelkező autós bele sem merészkedik. Igyekszik inkább elkerülni. Ezzel zsúfoltságot létrehozva az egérutakon is.

A reggeli munkába járási és a délutáni hazafelé tartó időszakban kereszteződéstől kereszteződésig állnak a kocsisorok a turbókörforgalom miatt a Vörösmarty és a Király utcán, de a Soltész-Nagy Kálmán és a Corvin utcán sem jobb a helyzet, ha a város észak-déli közlekedési tengelyét vesszük górcső alá.

Túlélőtúra az utakon

Tetézi a gondokat, hogy a miskolci belvároson a kelet-nyugati tengely mentén is felér egy túlélőtúrával reggel, vagy délután áthaladni, pedig ott is három lehetősége adódik a közlekedőnek. És általában mindhárom bedugul és türelemjáték eljutni az egymástól alig egy kilométerre lévő pontokba.

Sokat lehetne remélni, ha a közlekedés igényeihez igazodva úgymond finomhangolnák a közlekedési jelzőlámpákat, hogy alkalmazkodjanak az áteresztőképességhez. Ez persze sziszifuszi munka.

Még a turbókörforgalom építése idejére kialakított ideigleenes forgalmi rend sincs mindenütt visszaállítva eredeti formájába. Erről kérdeztük is a miskolci városháza sajtó osztályát. Ezt válaszolták: „A korábban megszokott forgalmi rend szakaszosan áll vissza, így van, ahol ez már meg is történt, hétfőig (december 26 - a szerk.) pedig minden érintett útszakaszon megtörténik majd, kivéve a Zsigmondy utcát, ahol megmarad az autósok számára is a balra kanyarodási lehetőség.”

Kombinált parkolójegy

A dugók ellen a megoldás tehát az lenne, hogy az autós el sem indulna otthonról, hanem felszállna a közösségi közlekedés valamelyik járatára. Vagy elindulna, de a belváros külső régióiban lévő parkolóhelyen letenné a járművét és gyalog, vagy busszal-villamossal utazna tovább. Megjegyzendő, hogy ehhez kellenének megfelelő parkolók és megfelelő közösségi közlekedés. Az ezzel kapcsolatos elképzelés egyébként az, hogy a parkolójeggyel lehetne felszállni a buszra, vagy villamosra - kombinálva ezzel a lehetőségeket. Ez abban is segítene, hogy tehermentesítsék az amúgy is a parkoló autóktól igencsak zsúfolt belvárost. Ahogy szokták mondani, hogy sok víz fog még lefolyni a Sajón, amíg ebből lesz valami.