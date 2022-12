Néhány hete a kormány olyan döntést hozott, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek a közvilágítás rendjéről. Miskolcon mintegy 19 ezer utcai lámpa biztosítja a biztonságot nyújtó fényeket. A drasztikus energia-áremelkedések miatt az erre fordított összeg is nagyságrendekkel megnőtt. Idén mintegy 450 millió forintba kerül a szolgáltatás biztosítása, jövőre ez 2 milliárd forint felé emelkedik.

Csak harmaduk jöhet szóba

Arról, hogy milyen módon takarékoskodhat a város a közvilágításon, a miskolci közgyűlés mondhatja ki a végső szót. A Városvédelmi Egyeztető Testület ülésein a város közvilágításának esetleges korlátozása is szóba került, ám ebben az ügyben addig nem születik döntés, amíg be nem érkeznek a műszaki megvalósítás érdekében bekért ajánlatok. A köz- és közlekedésbiztonság maximális figyelembe vétele mellett az összes fényforrás legfeljebb egyharmadát érintheti a részleges korlátozás majdani bevezetése.

A testület egyik korábbi ülésén egyébként más verzió is szóba került. Azt teljes mértékben elvetették, hogy éjjelente néhány órára teljesen elsötétüljön a város, ez ugyanis kivitelezhetetlen, komoly biztonsági kockázatot is jelentene, és a közlekedés rendjéről szóló jogszabályokkal is ellentétes. A gyalogos átkelőhelyek közelében ugyanis kötelező a közvilágítás biztosítása.

Teljes cserében gondolkodnak

A testület arról viszont döntött, hogy az önkormányzat árajánlatokat kérjen hosszabb távú megoldás érdekében, ami egy komplett városi LED-csere programot jelentene, vagyis minden köztéri világítótestet érintene.