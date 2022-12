Az „Emlékhíd generációk között” pályázat keretében a Földes Ferenc Gimnázium honismereti, média és fotó szakkörének tagjai a napokban a Terror Háza Múzeumban jártak. A kiállítás mely egyszerre állít emléket a terror áldozatainak és mementó is, ami a terrorista diktatúrák rémtetteire emlékeztet. A szakkör egyik tevékenysége az audiovizuális emlékgyűjtés, a XX. század történelmi eseményeinek még élő szemtanúival. A másik tevékenységünk a régi mesterségek kutatása, tervezik, hogy a kisgyőri fafaragókkal is készítenek majd interjút. Többek között ezért is keresték fel a Parlament előtt kiállított betlehemet, ami a kisgyőri fafaragók munkája. Utuk ezután a Szent István Bazilikához vezetett, ahol a Szent Jobbot tekintették meg, majd egy kicsit nézelődtek Európa egyik legszebbjének választott adventi forgatagában is. Az idegen- és tárlatvezetést, ahogyan az már hagyomány, Erdődi István tanár úr Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet a gimnázium igazgatóhelyettese vállalták magukra nagy örömmel. Így szó volt az adventi szokásokról, annak kialakulásáról, a Szent Jobb történetéről, az Andrássy út tervezés- és építéstörténetéről, névadójának pályafutásáról, néhány híresebb palotájának múltjáról és nagyon részletesen az Andrássy út 60. múltjáról.