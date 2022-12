Symphonia-kurzust tartottak a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karán tanuló hallgatóknak a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola tanárai. A zeneiskola pedagógusai hátrányos helyzetű gyermekeket oktatnak zenére a Szimfónia Programot alkalmazva, és eközben szocializálják a tanítványaikat.

– Régi vágyunk volt a kurzus, mert azt tapasztaltuk, hogy a tanárképzésben nem kifejezetten a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatására készítik fel a hallgatókat – mondta szerkesztőségünknek Solymosi Árpád, a Symphonia Alapfokú Iskola igazgatóhelyettese. – Ezért gondoltunk az érzékenyítő kurzusra, ahol különböző tanítási és pedagógiai módszereket is megosztottunk a hallgatókkal. Tavasszal is tartunk majd egyet, de hosszú távú terveink vannak ezen a téren. A Miskolci Egyetemben jó partnerre találtunk. Korábban jártunk már szociálpedagógia kurzuson, de ezúttal kimondottan zenészhallgatókkal szerettük volna megosztani tapasztalatainkat, tudásunkat. A kurzuson előadást tartott Szabó-Tóth Kinga szociológus is, a Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének intézetigazgatója. Kértük, hogy kicsit faragjon a hallgatókból szociális munkást. Beszélt arról, hogy miért van szükség a Szimfónia Programra, megosztotta tudását a cigányságról, a cigány kutúráról és hagyományokról, valamint ismertette tereptapasztalait, kutatásainak eredményeit. Valószínűleg a zenetanárnak készülő fiatalok máshol nem hallanának ezekről a témákról. A hallgatók örömmel fogadták a továbbképzést, sok mindent kérdeztek, érdeklődőek voltak. Vannak olyanok, akik már tanítanak gyerekeket, közöttük roma és hátrányos helyzetű diákokat is, és úgy látták, hogy ez hiánypótló kurzus volt. Tabuk nélkül tudtunk velük beszélgetni – sorolta Solymosi Árpád.

Ötmillió

Hozzátette: a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola is zeneiskola, de speciális programmal működik, a venezuelai El Sistema filozófiája alapján. Intézményükben csoportközpontú oktatás folyik, egyéni fejlesztéssel. Olyan iskolákban tanítanak, ahol magas a hátrányos helyzetű diákok száma. Mindenütt nagy szeretettel fogadják őket, már csak azért is, mert sok a férfi zenetanár, így a gyerekek férfimintát is látnak maguk előtt.

– Ezekben az iskolákban új közösségeket hozunk létre, és legfőbb célunk a szocializáció. Nem zeneművészeket szeretnénk képezni, hanem olyan embereket, akik felnőttként megállják majd a helyüket – hangsúlyozta Solymosi Árpád.

Beszámolt arról az örömhírről is, hogy az egyik autóimportőr cég vezérigazgatója bejelentette, öt-öt millió forinttal támogatja a Symphonia Alapítvány és a Kham Drom Roma Integrációs Egyesület munkáját.

– Nagy szükség van az anyagi segítségre, hiszen minket is érintenek az energiaárak emelkedése. Januártól nőnek a bérleti díjak, a fűtés- és áramszámlák. Több befogadó intézményben épületrészeket zárnak le, így lesz, ahol saját, elektromos fűtési rendszert építünk ki – jelezte Solymosi Árpád.