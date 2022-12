Hétfőn indult útnak immár a 30. megrakodott kamion, melyet a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete indított Kárpátaljára.

– Ezúttal 100 millió forint értékű kórházi, egészségügyi felszereléseket visz a termetes jármű, hiszen a háború sújtotta Ukrajnában nagy szükség van ezekre az eszközökre – mondta Grubert Roland, a szervezet igazgatója. – A Miskolcról induló kamionnal szinte egy időben a fővárosból is indul egy kocsi, a Magyar Vöröskereszt véradókamionja. Ez szintén Kárpátalján teljesít majd szolgálatot. Mindkét kamiont a Kárpátaljai Vöröskeresztnek adjuk át, a Miskolcról indulóban plekszimaszkok, egyszer használatos műtősköpenyek, egyéb orvosi felszerelések vannak. Ezek az adományok Svédországból érkeztek, kifejezetten kárpátaljai területre. Ha bárhol nagyobb, céges adományt ajánlanak fel Kárpátaljának, akkor az a miskolci logisztikai központunkba érkezik, és innen szervezzük meg a szállítást. Ennek az az oka, hogy a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete és a Kárpátaljai Vöröskereszt közel 20 éve van jó partnerkapcsolatban. Békeidőben is segítettünk a területen élőknek, a háború kitörése után pedig magától értetődő volt, hogy mi vállaljuk a további segítséget, az adományok eljuttatását – fogalmazott Grubert Roland.

Nehéz helyzetben

A jelenlegi kárpátaljai helyzetről elmondta, az áram kiamaradások ezt a területet is érintik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nap nagyobb részében nincs áram. Légiriadók korábban is voltak, de most már naponta többször szólalnak meg a légvédelmi szirénák. Ez megakasztja a normális életvitelt, hiszen ilyenkor bizonyos szabályokat be kell tartani. Kárpátalja területére folyamatosan érkeznek az úgynevezett belső menekültek, akik nem akarják elhagyni Ukrajnát, de a háború miatt az ország keleti részéből nyugatra kényszerülnek költözni. Az ottani Vöröskereszt az ő ellátásukat szervezi és biztosítja.