A korábban megkötött általános együttműködési megállapodás konkrétumait rögzítették a közelmúltban a Miskolci Egyem Gépészmérnöki és Informatikai Kar munkatársai és a dunántúli szélhelyű Verarbeiten Pausits Kft. vezetői, akiknek miskolci laborlátogatása alkalmával egyeztető megbeszélést tartottak

„Folyamatosan növekszünk és munkatársakra van szükségünk. Több jelenlegi kollégánk is itt végzett, nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a munkájukról, ezért választottuk együttműködő partnerként a Miskolci Egyetemet”, fogalmazta meg a látogatás alkalmával Pausits Valér, a Verarbeiten Pausits Kft. ügyvezetője. „Szeretnénk technológusokat, gyártásvezetőket, marketingeseket és HR-eseket is felvenni, akikre folyamatosan van igényünk, de olyan külföldi kollégákat is szeretnénk bevonzani a csapatunkba, akik itt tanulnak a Miskolci Egyetemen”, vázolta céljaikat.