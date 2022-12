A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vodafone idén karácsonykor is szeretne mosolyt csalni minél több nehéz sorsú gyerek arcára, ezért közösen elindították az #egyajándék kampányt. Így arra kérnek mindenkit, hogy az ünnepi bevásárlás során gondoljanak a hátrányos helyzetű kicsikre egy új, bontatlan, vagy használt, de még jó állapotú ajándékkal – hirdette meg a szeretetszolgálat. – 2022. december 15-ig lehet leadni az ajándékokat, országszerte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 58 kijelölt gyűjtőpontján. Utána rögtön útra kelnek a dobozok, hogy még időben, szenteste előtt megérkezzenek a rászoruló családokhoz.

Törődésre buzdítanak

– Mint minden kampányunkban, most is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy pozitív üzeneteink ne csak a kommunikációban, hanem tettekben is megjelenjenek – mondta Moldván Ákos, a Vodafone lakossági kommunikációs vezetője. – Azért indítottuk el #egyajándék is elég mozgalmunkat, hogy idén is az odafigyelés és a törődés álljon az ünnep középpontjában, miközben ajándékozásra buzdítjuk az embereket. Azokra a gyerekekre gondoltunk, akik kezdeményezésünk nélkül egy ajándékot sem kapnának karácsonykor. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben a Vodafone munkatársai ajándékokat juttatnak el családok átmeneti otthonában, és az ország számos pontján élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek.

Jó minőségű legyen!

Ahogy a gyermekek fantáziája, úgy az ajándéklista is szinte végtelen lehet. Mégis a legpraktikusabb ajándékoknak a következőket tartják a szervezők: kreatív-kézműves játék, fejlesztő-és társasjátékok; kifestő, rajzkészlet, mesekönyv, baba, kisautó; kamasz fiúknak sportszer, fülhallgató, lányoknak pipere, ifjúsági könyv és édesség, aminek szavatossága legalább fél évig még jó; csokoládé, szaloncukor. Viszont kérik, hogy a dobozba ne kerüljön: gyümölcs, gyorsan romlandó édesség (joghurt, puding, tejszelet), ruhanemű és higiéniai okok miatt plüss figura. A raktározás és gyorsabb kézbesítés érdekében az ajándékot becsomagolatlan, leragasztástól mentes dobozban kérik elhelyezni. Jól láthatóan szerepeljen rajta, hogy hány évesnek, illetve fiúnak vagy lánynak szóló meglepetés lapul-e benne, hogy pontosan oda kézbesítsék, ahol a legnagyobb örömet tudja okozni.

Érdemes bejelentkezni

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hat városban létesítettek gyűjtőpontot a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben, vagy szolgálati helyein, ahová várják az ajándékcsomagokat. Non stop nyitvatartással: Mezőkövesden a Mátyás király út 121., Miskolcon a Köln utca 2., Sátoraljaújhelyen a Báthory utca 2. szám alatt. Előre egyeztetett időpontban: Kazincbarcikán a Széchenyi utca 92., Ózdon a Dózsa György út 17., Szikszón a Kossuth utca 5. szám alatt. Időpontot egyeztetni a következő telefonszámokon lehet: Kazincbarcika +36-30-253-3122, Ózd +36-30-742-6046, Szikszó +36-70-503-8469.