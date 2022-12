Géczy Ildikó:

Géczy Ildikó

Fotós: Vajda János

- A 2022-es év rengeteg változást hozott az életembe, melyben a legfontosabb és legértékesebb felismerés önmagam megvalósítása lett. Elhittem, hogy képes vagyok egy évek óta dédelgetett álmom felépíteni, azzal együtt gondolkozni. A Kerámia Terápia nemcsak azok számára okozott feltöltődést és kikapcsolódást, akik részt vettek benne, hanem bevallhatom, számomra is. Hálás vagyok minden kiadott és elkészített remekműért, hiszen az én szívem és lelkem is benne volt minden egyes darabban. Tapasztalhattam és láthattam, hogy a rohanó világunkban mennyire nagy szüksége van az embereknek az elcsendesedésre, alkotásra és a külvilág problémáinak kizárására, egy amolyan nyugalom szigetén. Ezt a fajta kikapcsolódást tudásom legjavával igyekeztem megerősíteni és támogatni az emberekben, aminek hatására egy-egy alkalom során is látható volt a munkákon, hogy lelkileg milyen változáson ment keresztül az ember. Hiszem, hogy ez az év csak a kezdet és a 2023 számtalan új lehetőséget tartogat a Géczy Ceramics számára. Egy kedves ismerősöm szavaival élve, a “Terápia Te magad vagy!” Az ilyen és hasonló mondatok felemelnek, hajtanak és ha alázatosan, tervekkel teli vágok neki a jövőnek, akkor csakis sikeres és Kerámia Terápiával teljes Új Év elé nézhetek.

Jenei László:

Jenei László

Fotós: Czimbal Gyula

- A Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat szerkesztősége az átélt nehézségek – a meghívásos pályázatban előirányzott támogatás nyolc hónapos késése – után ismét a saját ütemében, a megszokott minőségben dolgozhat. Egészen abszurd módon másfél hónap alatt kellett megjelentetnünk öt lapszámunkat, de mivel fizetség nélkül is végig dolgoztunk, megoldottuk: májustól novemberig végig elkészítettük a nyomdakész állományokat. Így 2022-ben is megjelenhetett a hat lapszám, olyan szerzőkkel, mint Ágh István, Dragomán György, Markó Béla, Nádas Péter, Tőzsér Árpád, Varró Dániel és így tovább. Nagy öröm, hogy igen intenzív az együttműködésünk a Miskolci Egyetemmel: két docens is a szerkesztőségünk tagja, Kőrizs Imre a szépirodalmi rovatvezető, Tasi Réka az olvasószerkesztőnk. De a Művészetek Házában (S)ikertörténetek címen futó, nagy sikerű beszélgetős sorozatnak is szakmai szervezői vagyunk. Mivel az életemet a prózaíráson túl a szerkesztés tölti ki, a 2023-as évvel kapcsolatban is a Műút anyagi-szakmai kondíciója a kulcskérdés számomra. Reméljük, nem ismétlődik meg ez a hosszúra nyúlt böjt. És ha már említettem: íróként egy elég terjedelmes regény felénél tartok, jó lenne haladni vele. Ehhez alapot biztosított eddig a Térey-ösztöndíjam; a működési elvek miatt évente újra pályázni kell a folytatásért, remélem, sikerrel járok. A téma sok kutatást igényel, a regény 1968. február–május között játszódik, fő helyszínei: Budapest, Koppenhága, Lund, München, Párizs, Varsó, Wiesbaden. Jelenleg 400 ezer karakternél tartok, nagyjából ugyanennyi áll előttem. Mostanában több novellát is befejeztem, megjelentek a Jelenkorban, Élet és Irodalomban. A téma mindig a legváratlanabb pillanatban, eléggé spontán módon kerül a mindennapjaim vérkeringésébe, jó lenne 2023-ban is figyelnem.



Taskó József:

Taskó József

Fotós: Bujdos Tibor

- A legnagyobb eredmény, hogy ezt az évet sikerül túlélni a mezőgazdaságban. Igaz, hogy nyereség nem képződött, így talán az az egyik legnagyobb siker, hogy nem mentünk tönkre az aszályos időszakban. A kedvezőtlen időjárás, az áremelkedések, az input anyagár alakulása mind kedvezőtlenül alakult. Sikerként könyvelem el, hogy részt vettünk a preciziós gazdálkodást célzó pályázaton és sikerült nyerni, a vállalkozás gépparkját ezáltal tudtuk növelni. Segítségével hatékonyabban, jobban fogunk tudni dolgozni az elkövetkező időben. A következő időszakot nagyban meghatározza a támogatások rendszere. Nagyjából már tudjuk, a részletek most kezdenek körvonalazódni. Még vannak nyitott kérdések. Én azt gondolom, erre kell készülni a gazdálkodóknak, hogy a saját gazdaságukra tudják ezeket a támogatási formákat alkalmazni. Ehhez kell majd a nagyon komoly odafigyelés és természetesen a szaktanácsadók, falugazdászok szakmai segítsége, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb megoldást. Így a mi saját vállalkozásunkban, azt gondolom olyan irányt veszünk, amivel fejlődni tudunk. Pályázat formájában bővíteni szándékszunk a magtárat, tisztítórendszert hozunk létre. Ezek mind azt szolgálják, hogy minden várható nehézség ellenére tudjunk fejlődni, előre lépni.

Vízkeletiné Juhász Judit:

Vízkeletiné Juhász Judit

Fotós: Ádám János

- Azt remélem, hogy a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsültsége erősödik, a közelünkben zajló háború véget ér, s az ebből eredő nehézségek lassan megoldódnak. Az emberek közötti békétlenség, gyűlölet egy varázsütésre elmúlik, s a rossz fölött győzni fog a jó! Egészséget, boldogságot, jólétet kívánok mindenkinek az új esztendőben!