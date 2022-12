Eszter natúr kozmetikus, vegán, bio, állatkísérlet mentes bőrápolási tanácsadó, szépségterapeuta. Saját bevallása szerint a test és a lélek harmóniáját, a belső békéhez vezető utat keresve talált rá a kozmetikus hivatásra. A természetközeli lét szeretete, valamint a különleges és páratlan alkotások iránti rajongás vonzotta a natúr kozmetikumok világába.

Mire kell odafigyelnünk télen, ha egészséges és szép bőrt szeretnénk? Milyen vitaminokkal töltsük fel belülről a szervezetünket és milyen természetes készítményekkel, hatóanyagokkal kell kívülről megerősíteni a bőrt, hogy mindig üde és fiatalos legyen - ezekre is választ ad a szakember. Továbbá kiderül az is, hogyan építhető be a napi rutinba a bőrápolás, miként tarthatjuk meg a bőr rugalmasságát, hidratáltságát, vitalitását a hideg időben. Ezt tehetjük akár otthon, a konyhában megtalálható alapanyagokból ügyesen elkészíthető pakolásokkal is. Az ünnepre készülve pedig smink tippeket is kap a hallgató, természetesen az egészség jegyében.

Hallgassa meg podcastunkat: