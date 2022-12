Szombaton kisebb – a Richter-skálán 2,8-as – földrengés volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkeresztes közelében – tudatta a ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma a rengés napján, december 17-én. Dr. Kalmár Dániel, az intézmény főszeizmológusa szerkesztőségünknek azt mondta, hogy 2,8 tizedes magnitúdójú rezgések mondhatni, hogy havonta előfordulnak Magyarországon. Az utóbbi pár hónapban hasonló rengés több is volt az országban, ennek gyakorisága azonban változó.

Egy skála végpont nélkül

– Ez a mostani, a Richter-skálán 2,8-as földrengés pont az a határ, amit az emberek érzékelnek, ha a rengés a lakott területekhez közel pattan ki. A Richter-skálának egyébként elméletileg nincs felső határa – hangsúlyozta a szakember, aki ismertette, hogy az eddig feljegyzett legnagyobb, a Richter-skálán 9,8-as erősségű földrengés, amely több ezer ember halálát okozta 1960. május 22-én pattant ki Chile partjainál. Az elemi csapás nyomán akkor keletkezett szökőár pusztított Hawaii szigetén és Japánban is. – Japánban, ahol földrengésbiztos az építkezés is, mert ez egy ilyen szempontból nagyon aktív terület, ott 4-es, 5-ös rengések hetente kialakulnak.

Akik érzik

A földrengések vizsgálatát, érzékelését időnként a lakosság is segíti.

– Nekünk van egy automata rendszerünk, és ha ez a rengés megfelelően – úgymond – nagy, akkor a rendszer automatikusan detektálja, de már sok esetben volt olyan, hogy az alapján tudtunk egy eseményt kijelölni, hogy lakossági bejelentés érkezett. Ilyenkor egy-egy betelefonáló érzékelt valamit, amit mi így ellenőrizni tudtunk a műszerünkön. Így volt már, hogy egy ilyen bejelentés alapján adtuk ki a jelentést mind a katasztrófavédelem, mind az MTI felé. Ezek a bejelentések sok esetben a 2-es magnitúdót érik el, és csak kis földrajzi helyen érzékelhetők – nyilatkozta dr. Kalmár Dániel.

Ezt lehet érezni

– Általában pár másodperces rezgésről számolnak be azok, akik hasonló erősségű, például 2,8-as földrengést tapasztalnak – válaszolta a szeizmológus arra a kérdésre, hogy legtöbben mit tapasztalnak egy legutóbbihoz hasonló földmozgásnál.

– Kisebb kilengést érzékelnek általában, például jól látható jel, ha a csillár kileng, ez a leggyakoribb. De van olyan beszámoló is, amelyben hanghatást is leírnak a földrengés észlelői, például dübörgést, de a leggyakoribb a tárgyakon észlelt elmozdulás. Ez attól is függ, hogy az észlelő milyen messze helyezkedik el az epicentrumtól, illetve a rengés milyen mélységben zajlik le – tette hozzá a szakember.