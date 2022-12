Az adventi programok sorában csúnya karácsonyi pulcsik versenyét rendezte meg a Miskolci Kulturális Központ. A jelentkezők vasárnap késő délután a Művészete Háza (MÜHA) kávézójában mutathatták be a zsűrinek saját ünnepi öltözéküket. A zsűri már a jelentkezők bátorságát is díjazta, minden versenyző kapott egy forró csokit ajándékba. Az, hogy valójában csúnyák vagy szépek is voltak a pulcsik, teljesen szubjektív és talán nem is ez volt a lényeg, hanem a vidám karácsonyváró esemény maga. Mindenesetre az első három helyezett értékes nyereményben részesült.

Mindeközben amíg bent a házban a pulcsikat zsűrizték, odakint a téren 18 óráig még nyitva voltak kézműves sátrak, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete és a Miskolci Állategészségügyi Telep részére pedig adományokat gyűjtöttek. És szólt a muzsika. A ZENITA Hang-varázs Stúdió tehetségei énekeltek. Látványként pedig az adventi üvegfestés workshop műveit vetítették fényfestéssel a falra. A következő vasárnapon, december 11-én is várják az érdeklődőket adventi programokkal a MÜHA-ban.