Kevés az idő az áthaladásra

Gond van a Vörösmarty és a Soltész Nagy Kálmán utca kereszteződésében is, ahol – mit ahogy korábban is volt – lámpás kereszteződést alakítottak ki. Az arra közlekedők azt tapasztalják, hogy úgy van beállítva a lámpa, hogy a város felől Hejőcsaba felé haladó sávban olyan rövid a zöld jelzés ideje, hogy csak néhány autó képes átjutni. A reggeli és délutáni csúcsidőszakokban a kocsisor visszanyúlik egészen a Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésig. A közlekedők szerint nagyobb időt kellene hagyni a járművek áthaladásához. Egyébként ugyanezt a kevés áthaladási időt tapasztalják a közlekedők a Vörösmarty és a Corvin utca kereszteződésében is.

Az Y-híd esetében azt tapasztaltuk, hogy nem szoktak még hozzá a közlekedők a meglétéhez, sokan még mindig a kerülőutakat használják.

