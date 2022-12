Regéc község 2022. évét a kettősség jellemzi. A település több tervezett, már-már a startvonalon lévő fejlesztési tervét is negatívan érintette az idei évben kialakult nehéz gazdasági helyzet - mondta el Bakos Ferenc polgármester. Azonban az egyre nehezedő mindennapok mellett is tud eredményeket felmutatni a település az idei évben.

Gazdag kínálat

Nagyon fontos eredmény, hogy idén is tudja biztosítani lakosainak a település azokat a szolgáltatásokat, támogatásokat, melyeket a regéciek jó ideje magukénak tudhatnak. Közösségi és kulturális események tekintetében kifejezetten gazdag évet zárunk, és még a december is tartogat két rendezvényt. A kiemelt fejlesztési eredmények közzé tartozik az év eleső negyedévében átadott Közösségi Ház energetikai fejlesztése, ami a TOP fejlesztési program támogatásával valósult meg. A Magyar Falu Program támogatásának köszönhető nyáron átadott Községháza felújítása, illetve a Regéci Vár megközelítését is szolgáló út napjainkban elkészült fejlesztése. A jövőt illetően először is reménykedem abban, hogy a nehéznek ígért 2023-as évben mind a lakosság, mind az önkormányzat tudja kezelni a jelentkező kihívásokat, leginkább a különböző energiadíjak szinte már-már fosztogató mértékű tételeit. A jövőben is prioritás a lakosság elvárásainak teljesítése, mint ahogyan a település és a vár ivóvízellátásának fejlesztése is. A jövő év tavaszán bel- és csapadékvíz infrastruktúrát fejlesztünk a település több pontján. Ezen túl a 2023-as évben is több területen szeretnénk előre lépni, így számítunk a Magyar Falu Programra, aminek segítségével temetői infrastruktúra-fejlesztést, falugondnoki gépjármű beszerzést tervezünk. Ezentúl is célunk a közterületeink fejlesztése, gazdálkodási tevékenységünk, a közfoglalkoztatási programban folytatott értékteremtő húshasznú szarvasmarha-tenyésztés és gyepgazdálkodás folytatása. A Regéci Vár további fejlesztése, egyéb turisztikai tervek is folyamatosan napirenden van nálunk, figyeljük a lehetőségeket - összegezte a polgármester.