Sokaknak az jelentené az igazi karácsonyi hangulatot, ha hótakaró fedné a tájat. Viszont a valóság az, hogy már évek óta annyira enyhe az idő az ünnepek idején, hogy legfeljebb csak eső, ónos eső esik. Az e mögött meghúzódó okoknak jártunk utána.

– Az esetek többségében most már jellemzőbb, hogy térségünkben nem fehér a karácsony. 2021 kivételével, amikor körülbelül 5 Celsius-fokkal hidegebb volt, mint idén, 2020-ban a napi maximum 5–7 Celsius-fok volt, 2019-ben pedig 7–8 Celsius-fok – ismertette Kovács Attila meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat miskolci munkatársa. – Az idei évben karácsonykor az időjárás az egész ország területén enyhébb lesz az átlagosnál, így megyénkben is. Jelentős felmelegedés jön, 10–12 fokos maximumra lehet napközben számítani szombaton. – A tavaszias időjárás összességében nem magyarázható a klímaváltozással, illetve a globális felmelegedéssel. Az utóbbi, százéves időskálán jelent 1 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést, ami elenyésző hatás a mostani, eseti melegedéshez képest. A Kárpát-medence, azon belül is Borsod-Abaúj-Zemplén megye éghajlatának jellemzője az, hogy a téli időszakban melegebb és hidegebb periódusok váltják egymást. Van, amikor eső, máskor pedig hó esik, ami teljesen normális. Ebben az évben úgy alakult, hogy most éppen karácsonyra esik az enyhébb hullám. December 24-én, szombaton reggelig kevés esőre is lehet számítani. Nagyobb lehűlés a következő hat-nyolc nap során valószínűleg nem lesz – vetítette előre a meteorológus.

Szilveszterig már nem valószínű, hogy esni fog a hó.

– Természetes, szokványos dolog számunkra a csapadékhullás, pedig ez nagyon nem egyértelmű dolog. Ehhez a légkör fizikája tűpontossággal van beállítva. Mindez azért csodálatos, mert az élet alapja a víz. A téli eső- és a hófelhők nem különböznek egymástól, a csapadék föntről, 2-3 kilométer magasról hóként indul. Jövő hét közepéig azonban biztosan nem fog hó esni. Ugyanis ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükséges, hogy a felsőbb légrétegekben mindenhol 0 Celsius-fok alatt legyen a hőmérséklet.