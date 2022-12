A János napi boráldás mellett kulturális programok is helyet kaptak a civilek és a református vendéglátók szervezésében. Versek és dalok is szerepeltek a műsorban, emellett pedig egy most megjelent kötetet is ajánlottak az érdeklődők figyelmébe. A Miskolciak Az Avasért Alapítvány és a Herman Ottó Múzeum gondozásában mutatták be „A miskolci Avas – ahogy mi szeretjük” című könyvet.

Természetesen az újbort is megkóstolhatták a résztvevők, amelynek tapasztalatait egymással is megosztották a kötetlen beszélgetéssel záruló közösségi programban.