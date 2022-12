Meleg ruhák

Az óvodapedagógusok rendkívül hálásak a gyermekruháknak és -cipőknek is. Ezek az óvodában maradnak majd, mondta portálunknak Kozárné Szögedi Anita óvodavezető. Nagy szükség lesz rájuk, hiszen nem minden szülő tud gondoskodni a megfelelő, téli ruházatról. Ha az oviban levegőzni mennek a gyerekek, most már a pedagógusok és dajkák jó meleg pulóvert, sapkát, csizmát vagy kesztyűt tudnak rájuk adni. A benti játékhoz pedig jól jönnek a váltócipők, pólók és nadrágok. Azok a ruhácskák, amelyek kicsik vagy nagyok az óvodáskorú gyerekekre, odaadják a szülőknek, hiszen nagycsaládokról van szó, ahol mindenféle korú gyermek nevelkedik.

Rendes emberek

A Maci csoport 6 éves óvodásai örömmel meséltek nekünk a közelgő ünnepről.

– Már nagyon várom a karácsonyt, mert szeretem az ajándékokat – árulta el az egyik kisfiú. – Apa már feldíszítette a házunkat égővel, de előbb kifestette a házat. Már van karácsonyfánk is, és dobozok, abban lesznek az ajándékok. Távirányítós autót szeretnék, meg legó-karácsonyfát. Anya meg apa azt szokták mondani, hogy jó legyek és okos. Otthon és az óvodában is. Szeretek az oviban lenni, és szeretek a játékokkal játszani. A Mikulásnak is írtam levelet, biztosan elolvasta. Álmomban is szoktam látni a Mikulást – mesélte a kisfiú.

Az egyik kislány azt újságolta, hogy már van egy kis karácsonyfájuk. Fel is díszítették, szép gömbökkel.

– Anya majd vesz rá szaloncukrot. Szépek az ajándékok, sok mindent szeretnék. Egy babát, babakocsit, egy kis manót és egy egyszarvút is. És még egy telefont – sorolta a kislány. Aztán megjegyezte: nem gondolta, hogy az óvodába olyan sok ajándék érkezik, hogy el sem fér a karácsonyfa alatt.

Barátnője azt mesélte nagy örömmel, hogy amikor mennek haza az óvodából, akkor már világít a sok égő a házukon.

– Az nagyon szép! Várom nagyon a karácsonyt, estefelé jön a Jézuska. Az óvodába a Mikulás is eljött és csomagot hozott. A Mikulás nagyon aranyos. Azok is aranyosak, akik ezt a sok ajándékot küldték. Ők biztosan jószívűek és rendesek – állapította meg a kislány.