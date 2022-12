„Mintha a világ legnagyobb olajmezőjét vagy aranylelőhelyét találták volna meg a közelben, úgy drágulnak egy Borsod megyei településen a házak! Bodrogkeresztúron a legegyszerűbb Kádár-kockák is ötvenmillió forintért cserélnek gazdát. Mindez annak köszönhető, hogy az elmúlt évtizedben világhírű zsidó zarándokhellyé vált a környék, pontosabban a közel száz éve elhunyt Reb Steiner Sáje csodarabbi egykori otthona és sírja. Azóta még a tengerentúlról is érkeznek a vallásuk szabályait nagyon pontosan követő, jellegzetesen öltözködő haszidok annak reményében, hogy életük jobbá válik. Van, aki sikeresebbé szeretne válni, mások a gyógyulásért imádkoznak. Az alig ezerlelkes, aprócska faluban azonban sokan nem nézik jó szemmel, hogy egy hétvége alatt akár több mint tízezren is megfordulnak náluk, hiszen a település nem ekkora emberáradatra lett tervezve. Az elégedetlenek száma ugyanakkor napról napra fogy, hiszen sok zsidó akar telket vásárolni a néhai csodarabbi háza közelében, emiatt gyakorlatilag már miskolci, olykor budapesti áron kelnek el romos épületek is” - írja az egyik országos napilap.