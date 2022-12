Mint ahogyan tapasztalhatták az arrajárók, Tiszakesziben a Községháza út és a Posta utca kereszteződésénél felfestettek egy új kijelölt gyalogátkelőhelyet, más néven a zebrát - mondta el Sipos Imre polgármester. Az ötlet már jóval korábban felmerült, hogy gyermekeink részére biztonságosabb átkelést biztosíthassunk az úttesten. Ezért 2011-12-ben útjára indítottuk a zebra kivitelezésének folyamatát, mely sajnos csak nagyon lassan haladt előre. Ezúton is szeretném megköszönni Egyed Roland, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársának segítségét, aki miután kezébe vette a gyalogátkelőhely kivitelezését, felgyorsultak az események - hangsúlyozta a polgármester. Korábban is tapasztalhatták, hogy a jelenlegi képviselő-testületnek fontos a gyermekek biztonsága, ezért helyeztük ki korábban az iskolákhoz is a „megállni és várakozni tilos” táblát. Bízunk benne, hogy ezzel a fejlesztéssel még biztonságosabbá tehettük a közlekedést gyermekeinknek, és a település lakosainak egyaránt - fejezte ki reményét.