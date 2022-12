Augusztus végén rendkívüli közgyűlésen, sürgősséggel és valamennyi képviselő igen szavazatával döntött úgy Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy részt akar venni az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás kötelezettségének az államra történő átruházásáról szóló integrációs programban. A közgyűlés határozata felhatalmazta Veres Pál polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a tárgyalások lefolytatására. Az állam által kezdeményezett program olyan önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-társaságok, illetve a tulajdonos önkormányzatok számára jött létre, ahol - különösen a veszteséges működés révén - veszélybe kerülhet az ivóvízellátás biztonsága.

A Mivíz Kft. veszteséges

A Miskolc ivóvízellátásáról gondoskodó Mivíz Miskolci Vízmű Kft. 2020-ban és 2021-ben összesen 853 millió 572 ezer forint veszteséget halmozott fel. A cég 2022-ben várható gazdálkodási eredménye további 1 milliárd 545 millió 264 ezer forinttal növelheti a halmozott veszteséget. Mindezek figyelembevételével összesen 2,3 milliárd forintot meghaladó minusz várható a 2020. és 2022. közötti gazdálkodási időszakban, amely jelentős a társaság jegyzett tőkéjéhez képest. A tendencia ráadásul – mint a cég fogalmaz – „a külső gazdálkodási körülmények romlása miatt” nem megfordítható.

A veszteség pótlását sem a miskolci önkormányzat, sem a Mivíz Kft. közvetlen tulajdonosa, a Miskolc Holding Zrt. nem képes felvállalni. Ezért született tehát a közgyűlési határozat arról, hogy Miskolc tárgyaljon a víziközmű-szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő ellátási kötelezettség átadására irányuló integrációs programban. Veres Pál polgármester a felhatalmazás birtokában aláírta a szándéknyilatkozatot, amely utat nyitott a konkrét tárgyalások megkezdéséhez és lefolytatásához.

Halasztott döntések

Az integrációs program eredeti szabályai szerint szeptember 20-áig meg kellett volna születnie az átadással kapcsolatos konkrét közgyűlési döntésnek is, ám ez nem történt meg.

Veres Pál szeptember 15-i Facebook-bejegyzéséből tudhattuk meg azt, hogy egy nappal korábban megtörtént az „elsőkörös tárgyalás”, de – mint a polgármester fogalmazott – „további egyeztetésre van szükség”.

Akkor megkérdeztük az integrációs programban az állam nevében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-t. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen stádiumban vannak a tárgyalások Miskolc esetében és érvényes-e a megadott határidő a városra? A Nemzeti Vízművek Zrt. válaszában leszögezte, hogy az integrációs programban történő részvétel az önkormányzatok önkéntes döntése. Hangsúlyozták, hogy „a Technológiai és Ipari Minisztérium által meghirdetett integrációs program határideje a programban önkéntesen résztvevő önkormányzatokra egységesen vonatkozik.”

Némileg tisztult a kép a szeptember 29-i miskolci közgyűlési ülésen, ahol Veres Pál polgármester napirend előtti felszólalásában érintette a kérdést. A következőket mondta: "Lefolytattam a víziküzmű átadásról szóló tárgyalásokat. Azt kértem, hogy az ajánlatot írásban kapjuk, az ígéret nyomán eddig még nem érkezett válasz. Ezért nincs napirenden a kérdés. Nem estünk el a lehetőségtől, a szándéknyilatkozat feljogosít a tárgyalások folytatására. Talán október végéig biztosabban látjuk a helyzetet. Utána tudunk felelősséggel dönteni."

Miután a polgármester által emlegetett október vége is elérkezett, megkérdeztük a miskolci önkormányzat sajtó osztályától, hogy mit lehet tudni a tárgyalásokról. Akkor ezt a választ kaptuk: "A Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az egyeztetések folyamatosak, Miskolc megküldte a javaslatokat, ezek mentén kívánja a város folytatni a tárgyalásokat."

Még mindig tárgyalnak

A döntést továbbra is a közgyűlésnek kell majd meghoznia és sürgetőnek is mondható, hiszen a Mivíz Kft. súlyos veszteségeivel kapcsolatban mindenképpen döntéseknek kell születniük. A felhalmozott veszteség nyomán tőkeveszteség is keletkezett, amit pótolni kell a miskolciak biztonságos ivóvízellátása érdekében.

Miután közeledik az év vége és december 15-én az év utolsó rendes közgyűlésére ültek össze a képviselők, de a napirenden most sem szerepelt a Mivíz Kft. és a víziközmű-vagyon ügye, újra megkérdeztük az önkormányzat sajtó osztályát a helyzetről. Most a következő választ kaptuk: "A tárgyalások jelenleg is zajlanak, ennek eredményéről a későbbiekben tájékoztatjuk a sajtót." Az ivóvízellátás biztonságát firtató érdésünkre ezt válaszolták: "Miskolc ivóvízellátásának biztonsága természetesen nincs veszélyben..."

Az ügy érdekessége még, hogy - bár a részletes feltételek még nem ismertek - a várost irányító Velünk a Város frakció jobbikos és DK-s képviselői is kinyilvánították, hogy nem támogatják a víziközmű-szolgáltatási kötelezettség és a vagyon átadását az állam számára.