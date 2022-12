A gyerekek még a mai napig nagyon szeretik a Mikulás érkezését, aki az otthonokba december 5-én este, vagy 6-án reggel, azaz ma jön el. A legtöbb miskolci óvodába pedig már ellátogatott. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon hisznek-e még az óvodások a Mikulás létezésében, vagy inkább csak a közös ünneplést, ajándékokat értékelik.

Szent Miklósra emlékeznek

– A legtöbb gyermek a 3 és 6 éves kor közé esik és néhány 2 és fél éves is jár hozzánk. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek többsége még hisz a Mikulásban. Próbáljuk számukra ezt a varázst megtartani, mert ez szép érzés – osztotta meg Bódi Dóra a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Kisboldogasszony Tagóvodájának vezetője. – Mi felnőttek is az ünnepeket várjuk és azokból táplálkozunk lelkileg. Ezt a kicsiknek is igyekszünk átadni és rávezetni őket arra, hogy minél több jót tegyenek. Hozzánk pontosan a napján érkezik a Mikulás. Már több éve a Kalamajka Bábszínház tart egy Mikulás-történettel kezdődő meseelőadást nekünk, amelyhez a fa eszközöket is ők készítik. Maga a főszereplő öltözik be Mikulásnak, úgy, hogy nem látják az ovisok. Ezt még a legkisebb gyerekek is izgatottan várják, szeretik és nem félnek. Mivel mi katolikus intézmény vagyunk, Szent Miklósra emlékezünk ilyenkor, nem pedig Télapóra és a gyerekekben is ezt erősítjük. Az ő legendás életéhez kapcsolódó dalokat, verseket tanulunk. Csoportonként ezek előadásával csalogatjuk elő a Mikulást, aki az óvoda édességcsomagjával megajándékozza őket. Több családhoz, otthonra is eljön a Mikulás és a megtisztított csizmákba másnap reggelre belekerül az édesség és a játék. A virgács viszont lassan kimegy a divatból.

– Igyekszünk a napján megtartani az ünnepet. Idén ez december 5-re esett nálunk. Hozzánk nem Télapó, vagy Mikulás érkezik, hanem Szent Miklós követe, hiszen maga Miklós már nincs közöttünk – tudatta Derdákné Szabados Rita, a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese. – Ez általában valamelyik görögkatolikus atya szokott lenni. A nagy csoportosokhoz pedig dr. Orosz Atanáz, a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye püspöke jön el és ő adja át nekik az ajándékot. Ilyenkor fölveszi a püspöksüvegét és a piros ruhája jelképezi még magát Szent Miklóst. Mi pedig Miklós életéhez kötődő, vagy őt megszólító versekkel, énekekkel készülünk az óvodásokkal. Előzetesen pedig megismertetjük velük a szent életéhez kötődő legendákat és, hogy miért lett ő a jóságos Mikulás, aki ajándékokat oszt. A történelmi vonatkozásoktól függetlenül az ide járó gyerekek még hisznek a Mikulás létezésében és várják nagyon.

Novembertől már várják

A Mikulás érkezése jó magaviseletre ösztönzi a gyerekeket.

– Keresztény nevelésben részesítjük az idejáró gyermekeket és a jeles napokat is megszervezzük. A Mikulás egy nagyon kellemes és kedves ünnep számukra, hiszen róluk szól – mondta Velezdy Zoltánné, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola Erdész Úti Református Tagóvodájának vezetője. – Már november vége felé a Mikulásra hivatkozva szoktuk kérni az óvodásokat, hogy viselkedjenek jól. Ilyenkor egy csengőt is megrázunk, hogy érzékeltessük, már nagyon közel jár a Mikulás, aki a távcsövén keresztül láthatja is őket. A kicsik ebben hisznek, hiszen az ő gondolkodásukban még keveredik a mese és a valóság. A nagy csoportosoknak pedig elmeséljük Szent Miklós legendáját, amiből a Mikulás-ünnep kialakult. Elmondjuk, hogy élt régen egy püspök, aki nagyon szerette a gyerekeket, a szegényeket és megajándékozta őket. Nálunk idén december 1-jén érkezett a Mikulás. Állandó előadónkat hívtuk meg. A Diri Dongó Együttes adott zenés, interaktív műsort, a kicsiket is bevonva a játékos tevékenységekbe. A zenekar egyik férfi tagja öltözött be Mikulásnak és átadta a szülői munkaközösség által vásárolt ajándékcsomagokat óvodásainknak. Délután újra visszajött a kis csoportosokhoz a szülőkkel közös családi délutánra. Egy 3-4 éves gyerek még megijedhet a nagy szakállas, vörös ruhás bácsitól. Édesanyjával, vagy édesapjával közösen viszont sokkal bátrabban veszi át az ajándékot. A legtöbb helyen a családban is megünneplik a Mikulást, vagy elmennek valamelyik városi ünnepségre.

Sokáig hisznek benne

Az óvodai Mikulás néha hitelesebb, mint az otthoni.

– Minden évben ugyanaz a Mikulás vállalja, hogy megajándékozza a gyerekeket a MIÓVI tagóvodáiban. Neki igazi ősz haja, szakálla és piros ruhája van. Bár autóval érkezik, de mindig mesél a szánjáról és a rénszarvasairól is. A krampuszait inkább otthon hagyja, hogy a legkisebbek ne ijedjenek meg tőlük. Ráadásul a mi gyerekeink mind nagyon jók, úgyhogy nincs szükségük virgácsra – számolt be Javitásné Varga Ilona, a MIÓVI Belvárosi Tagóvodájának vezetője. – Közvetlensége miatt a gyerekek szívesen odamennek hozzá. Távozása előtt pedig a parkolónkból integetnek neki. Annyira eredeti az öreg úr, hogy még a 7 évesek számára is hiteles. Döbbenten látom, hogy minden gyerek hisz benne, még akkor is, ha az otthoni Mikulásban már kételkednek. Minket hétfő reggel tudott idén meglátogatni a Mikulás. Bekopogott minden óvodai csoportba és átadta az ajándékcsomagjait. Az óvodások szintén piros és zöld ünneplő ruhába öltöznek ilyenkor és fejdíszt is kapnak. Egy énekkel és egy verssel köszöntik a különleges vendéget. Előkészítettük a családi ünneplést is, hiszen a Mikulás ajánlotta a kicsiknek, hogy tisztítsák meg és fényezzék ki a cipőjüket otthon. A játékaikat pedig pakolják el az ablakból, mert minden játék a helyén szeret aludni.