Az esztendő végéhez közeledve a szokásos városi rendezvény keretében megjutalmazták azokat a véradókat, akik hosszú évek óta rendszeresen segítenek a bajba jutott embertársaikon. Elismerést kaptak olyan önzetlen segítők, aki legalább huszonöt alkalommal tartották már a kezüket, de a véradást valódi életformának tekintő ózdiak is szerepeltek a meghívottak között.

– A véradás egyfajta egészségügyi kontroll, hiszen betegen nem lehet részt venni rajta. Ugyanakkor én mindig úgy érzem, hogy a testem felfrissül, jobb lesz a közérzetem, frissebb leszek tőle – mondta el lapunk érdeklődésére Kovács Béla kilencvenszeres vér­adó. – A legfontosabb azonban a segítő szándék, ami lelkileg tesz jót az embernek. Én is így vagyok ezzel. A vér egy olyan kincs, ami semmi mással nem pótolható. Ha szükség van rá, akkor egy másik ember vére jöhet csak szóba. Ráadásul a vér és a vérkészítmények nem tárolhatók a végtelenségig, ezért olyan fontos a folyamatos utánpótlás. A Vöröskereszt ózdi szervezete rendkívül aktív a véradás terén, és a lakosság aktivitása is kimagasló ezeken a programokon. Hétköznapi hősök – Örömömre szolgál, hogy Ózdon nagyon sokan szoktak részt venni a szervezett vér­adásokon, és abban az esetben is megmozdul a város, ha irányítottan valakinek szüksége van a vérre. Ezúttal őket, a hétköznapi hősöket, az ózdi véradókat köszöntöttük – tette hozzá köszöntőjében Zsuponyó Anett, Ózd alpolgármestere.

– Köszönettel tartozunk a Magyar Vöröskereszt ózdi szervezetének is, a kollégák ugyanis fáradhatatlanul szervezik a karitatív programot, ezáltal lehetőséget teremtenek arra, hogy a lakosság segíthessen. Köszönjük a folyamatos segítséget Grubert Rolandnak, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatójának, aki ezúttal is személyesen gratulált a legtöbbszörös ózdi vér­adóknak.