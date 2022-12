Bár kicsit hideg reggelre ébredhettünk, az időjárás a délelőtt folyamán kegyes volt az árusok és a vásárlók számára is, hiszen szép napos idő volt, éppen alkalmas a nézelődésre és a beszerzésre. A szokásos széles árukínálat, bőséges felhozatal volt mindenféle termékből. A sok látogató pedig nem csak megyénkből, de az ország minden tájáról, sőt még határainkon túlról is érkezett. Az Ónodi vásár híre külföldre is elér.