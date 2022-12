Ünnepélyes keretek között avatták fel a Pácini Bárókert Óvoda Bölcsőde és Konyha új, minibölcsődei épületszárnyát. A beruházásra több mint 85 millió forintot kapott a fenntartó önkormányzat egy sikeres pályázatnak köszönhetően.

A fejlesztést a település lakói felől érkező igény indokolta – közölte lapunkkal Gégény Zsuzsa polgármester. Hozzátette: a fejlesztésnek köszönhetően mintegy száz négyzetméterrel bővült az intézmény, valamint eszközöket, és berendezési tárgyakat is vásároltak.

Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője úgy értékelte a beruházást, hogy a minibölcsőde kialakítását előidéző igény a kormány családtámogatási politikájának egyik fontos eredménye. Felidézte, hogy a most kibővített pácini óvodát előzőleg 2011-ben újították fel, a pályázatnak már akkor alapfeltétele volt az, hogy legyen elég gyerek. Pedig 15-20 évvel ezelőtt még Pácinra és az egész Bodrogközre az volt a jellemző, hogy elvándoroltak a térségbe a fiatalok - emlékeztetett.

Ma már megéri maradni

Az elmúlt 12 évben azonban egyre több munkahely létesült a környéken és egyre inkább megérte a fiatal családoknak itthon maradni, sőt többen vissza is költöztek - jelezte. Hozzátette: felújították szüleik, nagyszüleik házát és immár a térségben képzelik el a jövőjüket. Ez a helyzet azonban olyan fejlesztéseket igényel, amelyek komfortosabbá teszik számukra a települést. Például ha az előtt szeretne az édesanya visszatérni a munkahelyére, mielőtt gyermeke elérné az óvodás kort, akkor legyen lehetősége megfelelő körülmények közé elhelyezni a gyermekét, ezt biztosítja a pácini minibölcsőde is – mondta a honatya.

Czinke Zoltánné, a Pácini Bárókert Óvoda Bölcsőde és Konyha vezetője azt közölte: egyre növekvő igény mutatkozott a településen a bölcsődei szolgáltatás elindítására. Kétszeres túljelentkezés volt a meghirdetett hét helyre. Éppen ezért összeállítottak egy kisebb bizottságot, amelynek tagjai több szempontot is figyelembe véve határoztak arról, melyik gyermeket vették fel. Mindezek mellett az intézmény szakmai szempontból is felkészült a korábbinál fiatalabb kisgyermekek fogadására, munkatársaik ugyanis továbbképzésen vettek részt annak érdekében, hogy szakszerű és szeretetteljes környezetet biztosíthassanak a két és fél év alatti gyermekeknek is – fűzte hozzá az intézményvezető.