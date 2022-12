Ha korábban esetleg nem, aranyvasárnap bizonyára mindenki megtalálta a legmegfelelőbb karácsonyi ajándékot. Miskolc főutcája ugyanis újra benépesült, ebben a hónapban már másodszor a régiségvásár árusaival és vásárlóival. A kínálat most is gazdag volt, az érdeklődés pedig élénk, hiszen itt olyan kincsekre lehetett vadászni, amelyeket máshol nem lehet kapni. De nemcsak a főutca kínált látnivalókat, hanem az Erzsébet tér is, mivel itt rendezték meg az adventi termelői napot.