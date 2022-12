Mint előzőleg már írtunk róla, a zempléni hegyekben megbúvó, három településrészből (Óhuta, Újhuta, Középhuta) álló településen vasárnap hajnalban a nagy erejű szél okozott hosszú áramszünetet. A hóeséssel kísért viharban főleg a Regéc és Háromhuta közötti útszakaszon fák dőltek az útra, amelyek az elektromos vezetékeket is eltépték. Ez a helyzet egy időre a közlekedést is megnehezítette, de valódi problémát az áramellátásban okozott. Regécen vasárnap estére helyreállt a szolgáltatás, az önkormányzat pedig megkezdte a károk felszámolását, elsősorban a kidőlt fák elszállítását – közölte az Északkal Bakos Ferenc polgármester. Háromhután azonban még vasárnap este is dolgoztak a szolgáltató munkatársai, hogy ott is újra legyen áram. Átmeneti megoldásként nagy teljesítményű áramfejlesztőket vittek a helyszínre, amelyekkel egy-egy településrész áramellátását tudták biztosítani.

Verbovszki Károly polgármester portálunknak azt mondta: a helyi emberek közül már többen korábban beszereztek saját áramfejlesztőt, mert hasonló okból volt már áramszünet a településen máskor is. A fűtést is szinte mindenki meg tudja oldani, hiszen a háztartások legtöbbjében van szilárd tüzelésű fűtőeszköz, de a hűtő – és fagyasztószekrények lassan elkezdtek kiolvadni. Ezért is volt fontos a szolgáltató gyors beavatkozása – tette hozzá. A polgármester vasárnap délután reményét fejezte ki, hogy hamarosan teljeskörűen helyreáll az élet településükön.