A karácsony a szeretetről, és a családról szól. Nekem eddig a legszebb karácsonyi emlékem 2016 decemberében volt. Ez volt az utolsó, amit az apukámmal tölthettem…

Régóta vágytam már egy „olasz babára”, és bíztam benne, hogy megkapom. A karácsonyestét apukámmal és anyukámmal töltöttük, szeretetben, békességben. Apa nagy örömmel nyújtotta át a Jézuska ajándékét, a vágyott olasz babát. Rettentően örültem neki. Miután kibontottam a gondosan becsomagolt ajándékot, azonnal elkezdtem játszani vele. Ez egy nagyon aranyos kisfiú baba (volt), aki kék ruhát viselt. Kaptam hozzá egy kék sapkát, és egy karácsonyi tipegőt is, úgyhogy rögtön át is öltöztettem. Olyan lett, mint egy igazi kisbaba. Nagyon kedves nekem a mai napig is ez a baba, mert ez volt apukám legutolsó ajándéka. Amikor ránézek, mindig eszembe jut az utolsó közös karácsony, ez volt életem legszebb karácsonya.

Lipták Veronika 5. osztályos