– Örülök annak, hogy meghosszabbította a kormány az árstopot, és sok terméknek reális ára marad még egy ideig – nyilatkozta Ágnes, aki nagycsaládosként gyakran nagy tételben vásárol. – Ami minket leginkább érint ezek közül a termékek közül az a tojás, a tej, és a csirkemellfilé, ezek fogynak a legjobban. A kislányom nagy húsevő, a kisfiam pedig nagy tojásevő és sok tejet iszunk – tette hozzá.

– Mindegyik termék nagy segítség, hogy olcsóbban vásárolhatom meg – nyilatkozta Sztojka Ferencné, aki nyugdíjasként igyekszik az unokákat is segíteni. – Most karácsonykor sütök nekik sokféle süteményt, amit nem tudnék megtenni olyan mennyiségben, ahogyan korábban is, ha nem lenne ilyen árban a cukor, a tojás és a liszt is többek között.

– Én is gyakran keresem a polcokon ezeket az árukat – mondta Nagy-Mogyorósi Patrícia, aki szerint ezekből az alapvető élelmiszerekből azok a családok is túl tudják élni ezt az inflációs helyzetet, akiknek kisebb jövedelmük van. – Ezekből a termékekből sokféle ételt meg lehet főzni a húslevestől a paprikás krumplin át egészen a rántott húsig – mondta.

Marad a stop

„Az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli intézkedések következtében kialakult szankciós infláció miatt a kormány meghosszabbította jövő április végéig az élelmiszerár-stopot” – közölte kedden késő este Nagy István agrárminiszter.

Ezek a termékek

Így a döntés következtében továbbra is az élelmiszer-árstop hatálya alá esik az étkezési burgonya (kivétel az újkrumpli), a tojás, a kristálycukor, a BL 55-ös besorolású búza finomliszt, a finomított napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég és a 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT tehéntej.

Az árstop a legtöbb termék esetében február elsején lépett hatályba, azóta pedig az energiaválság mellett az orosz–ukrán háború és a szankciós politika is jelentős szerepet játszott abban, hogy Európa-szerte rohamos drágulás ment végbe az élelmiszerek piacán. A sertés- és baromfihús mellett az étolaj ára is nagyon megemelkedett, ahogyan a tej esetében is jelentős a volt drágulás az elmúlt hónapokban, ami az árstopos termékek esetében nem éreztek meg a vásárlók.

Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint több fogyott idén az árstopos termékekből, mint tavaly ilyenkor. Több mint 80 százalékos volt a növekedés az ársapkás tej esetében, étolajból 44 százalékkal, lisztből 27 százalékkal, csirkemellből 34 százalékkal, sertéscombból 46 százalékkal többet adtak el eddig idén a kereskedők, mint az elmúlt év azonos időszakában.